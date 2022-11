France - Macédoine du Nord : heure, chaîne TV... Les infos

FRANCE - MACÉDOINE DU NORD. Découvrez toutes les informations sur ce premier match de l'équipe féminine de France de handball dans cet Euro 2022. Le match se jouera ce samedi 5 novembre à 18h.

La France débute cet Euro 2022 avec un statut de favorite qu'elles vont devoir assumer. Vice-championnes d'Europe en titre après une défaite face à la Norvège il y a deux ans, les joueuses d'Olivier Krumbholz seront en embuscade pour venir à bout des Norvégiennes qui restent, de nouveau, les principales favorites à la victoire finale. Les Françaises ont remporté les quatre matchs amicaux qui faisaient office de préparation à cette compétition et arrivent avec une certaine confiance. Pour cet Euro, Olivier Krumbholz n'a pas compté sur Alisson Pineau qui rate seulement sa deuxième compétition internationale avec les Bleues en 15 ans. La gardienne Laura Glaser, blessée au dos, manquera également cet Euro.

En face, la Macédoine du Nord sera survoltée car elle évolue au sein de sa capitale à Skopje. En effet, cette ville accueille le groupe C de cet Euro 2022 et la salle sera sûrement acquise à la cause des Macédoniennes qui auront fort à faire si elles veulent battre la France.

A quelle heure débute le match France - Macédoine du Nord ?

Le match France - Macédoine du Nord débutera à 18h ce samedi 5 novembre. La rencontre se déroulera à la A1 Arena de Skopje en Macédoine du Nord.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Macédoine du Nord ?

Deux chaines diffuseront ce France - Macédoine du Nord. En effet, Bein Sports 1 et TMC retransmettront le match. Les arbitres bosniennes Tatjana Prastalo et Vesna Balvan officieront.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Macédoine du Nord ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour ce France - Macédoine du Nord. En effet, MyTf1 et MyCanal seront les deux plateformes digitales où vous pourrez suivre le match.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Macédoine du Nord ?

Sur les sites de paris sportifs, les Françaises sont les immenses favorites de ce France - Macédoine du Nord. Sur Betclic, elles sont à 1,01, le nul est à 35 et la victoire macédonienne à 17. Sur Winamax aussi les Bleues sont à 1,01 mais le nul est à 25 et la victoire des Macédoniennes à 13.