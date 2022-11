HANDBALL. France - Allemagne : les Bleues gagnent et se qualifient pour les demi-finales... le résumé de la rencontre

Au micro de beIN Sport 2, Pauline Coatanea avait le sourire : "On avait un peu de frustration à la fin de la première période. On prenait des buts à bras levé. On y a remédié en deuxième période. Il y a un peu de fatigue ce soir. L’Allemagne a donné du fil à retordre car elles ont des joueuses puissantes. On est heureuses d’être en demi-finales."

22:02 - Olivier Krumbholz : "C'est parfait et génial"

Au micro de beIN Sport 2, le sélectionneur de l'équipe de France était heureux après le large succès obtenu face à l'Allemagne (29-21) : "C'était un match tendu. On s'y attendait. On a très bien commencé cette rencontre. Il y a eu une grande défense française, qui a étouffé son adversaire. On a été un peu sous pression en deuxième période. Mais, on a assuré le coup. On finit même sur un beau score. C'est parfait et génial !"