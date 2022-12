Marc Thiercelin : qui est le nouveau compagnon d'Estelle Denis ?

Estelle Denis a fait une apparition remarquée aux bras de Marc Thiercelin lors de l'avant-première du film "Mon Heroine" à Paris, le 13 décembre 2022. La journaliste, séparée de Raymond Domenech depuis quelques mois, est visiblement tombé sous le charme de ce célèbre navigateur.

Estelle Denis a retrouvé l'amour et s'est affichée aux cotés de Marc Thiercelin, mercredi 13 décembre à Paris lors d'une soirée de gala consacrée à l'avant-première du film Mon Héroine. La journaliste, passée par M6 ou La Chaîne L'Equipe et qui officie désormais sur RMC, n'a pas caché sa complicité avec son nouveau compagnon selon Paris-Match qui évoque l'absence de "marques d'affection ou de gestes tendres" au moment de passer dans l'espace photo devant le cinéma mais soulignant "une complicité flagrante et de larges sourires."

La presse people avait déjà évoqué leur relation ces derniers mois, sans confirmation officielle, les deux amoureux ayant également été vus ensemble au Parc des Princes lors du dernier PSG-Juventus en Ligue des champions. Marc Thiercelin, âgé de 62 ans soit 16 de plus qu'Estelle Denis, est un grand nom de la voile et des courses au large. Il compte notamment cinq tours du monde en solitaire dont quatre Vendée Globe, une course mythique dont il avait pris la 2e place de l'édition dantesque 1996-1997 avant de prendre la 4e place en 2000-2001. Estelle Denis avait officialisé en janvier 2022 sa séparation avec Raymond Domenech, l'ex-sélectionneur de l'équipe de France de football et père de ses deux enfants Victoire et Merlin. Dans une interview au journal Le Parisien, Estelle Denis avai confiée être "séparée depuis plusieurs mois de Raymond Domenech. un sujet qu'elle ne souhaite pas commenter".