Iran - France : heure, chaine TV... Les infos du match

Découvrez toutes les informations de cette rencontre entre l'Iran et la France qui se joue ce vendredi 20 janvier à l'occasion de la deuxième journée du tour principal du Mondial masculin de handball 2023.

L'Iran joue un match de gala face à la France ce vendredi 20 janvier alors qu'ils n'ont plus rien à jouer dans cette compétition. Et pourtant l'aventure avait commencé par un succès face au Chili à l'occasion du premier match de ce Mondial de handball (25-24). Après cette victoire, les Iraniens ont perdu tous leurs matches et notamment deux corrections face à l'Espagne (22-35) et la Slovénie (21-38).

La France, de son côté, ne fait que monter en puissance depuis le début de ce Mondial avec quatre succès en autant de rencontres. Le dernier en date : ce mercredi face au Monténégro pour la première rencontre du tour principal (35-24). En cas de succès ce vendredi, les Bleus seront déjà assurés de jouer un quart de finale.

A quelle heure débute le match Iran - France ?

Le match Iran - France débutera à 18h ce vendredi 20 janvier. Il se déroulera du côté de Cracovie en Pologne, à la Tauron Arena.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Iran - France ?

Iran - France sera diffusé en exclusivité sur Bein Sports 2. Un avant match est prévu quelques minutes auparavant pour présenter les enjeux de la rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Iran - France ?

La seule diffusion streaming disponible pour regarder ce Iran - France sera sur la plateforme digitale de Canal+, MyCanal. Il faut disposer d'un abonnement pour accéder au programme.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Iran - France ?

La France est évidemment archi favorite de cette rencontre face à l'Iran sur les sites de paris sportifs. Sur Winamax, les Bleus n'ont pas de cote, le nul est à 27 et la victoire iranienne est à 15. Sur Unibet, la France est à 1,01, le nul est à 25,50 et la victoire iranienne est à 14.