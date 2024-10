Ligue 1 : le PSG s'envole, résultats et classement de la 9e journée

La 9e journée du championnat de France de Ligue 1 a permis au PSG de s'envoler au classement.

C'était un choc annoncé et à l'image du Clasico espagnol, il n'y a pas eu match. Au Vélodrome, l'OM a sombré face au PSG qui s'est imposé 3-0 en réglant l'affaire très rapidement en première période notamment après l'expulsion d'Harit en début de match. "Le bilan est très positif, il ne pourrait pas en être autrement en gagnant un Classique 3-0. On a très bien débuté dès la première minute contre un adversaire qui jouait bien, on a tenu la pression, on a eu plusieurs occasions nettes. Avec l'expulsion, le match a changé, c'était plus verrouillé et plus dur aussi pour l'adversaire mais on a continué à travailler. En deuxième période, ça a été plus tranquille, on aurait pu encore marquer plus. On dédie cette victoire aux supporteurs, on sait que c'est important pour eux, ça l'est pour nous aussi" a expliqué Luis Enrique.

Dans le reste de la journée, Monaco s'est incliné dans le derby de la Cote d'Azur et laisse filer le PSG en tête du classement. Après son revers en Ligue Europa, Nice se donne de l'air au classement. Malgré la première de Gasset, Montpellier a encore sombré en s'inclinant 3-0 une nouvelle fois à domicile alors que Saint-Etienne s'est incliné à Angers, Lyon a été accroché par Auxerre et Strasbourg s'est imposé à Nantes.

