Résultat Loto (FDJ) : le Super tirage d'Halloween de ce 31 octobre 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour ce Super Loto d'Halloween, la Française des jeux proposait 13 millions d'euros à qui trouverait les résultats. Avez-vous gagné ?

Non, vous ne rêvez pas, la Française des jeux organisait bel et bien un quatrième tirage du Loto cette semaine ! Et pour cause, 31 octobre oblige, la FDJ surfait sur l'engouement de la fête d'Halloween et proposait un tirage exceptionnel ! Au programme : 13 millions d'euros en jeu, mais également 50 codes permettant chacun de remporter 20 000 euros tirés au sort. De quoi s'acheter des kilos et des kilos de bonbons, ou des déguisements à gogo pour les futurs Halloween. Surtout pour le... grand gagnant du soir ! Un joueur est en effet parvenu à trouver les résultats Loto. Une seconde grille cochée des cinq bons chiffres mais pas du bon numéro Chance a également permis à un petit chanceux de repartir avec 252 363,40 euros.

Tirage du 31/10/2024 3 - 9 - 15 - 18 - 19 Chance : 9

Joker+ 4 564 576

50 codes gagnants : H 6838 9056 - N 6140 7087 - O 2893 5046 - V 8895 7015 - I 1162 3117 - V 2239 3140 - H 8844 0459 - K 9993 9522 - Q 8822 9994 - S 9062 0689 - D 7603 3458 - K 0375 5136 - B 9064 6906 - C 7799 6520 - U 9374 7270 - B 9756 3533 - Q 2948 5135 - T 1918 0845 - G 4148 6432 - O 8084 8296 - O 9992 3518 - Q 2945 1635 - N 6410 3851 - H 7421 4104 - T 6992 5752 - B 4610 5226 - E 9800 0026 - G 2117 2203 - G 7141 5935 - M 2413 2896 - D 2414 9515 - T 2642 7581 - E 4753 7835 - C 1739 7425 - N 7530 5944 - H 8614 4883 - J 8676 5540 - M 2526 8543 - S 7356 3428 - P 3374 9943 - T 3996 3392 - C 2606 6552 - V 5339 9533 - T 8620 7930 - V 8889 8864 - A 8744 9493 - N 3866 2705 - F 0954 4210 - E 9393 0194 - A 8204 0327

Prochain rendez-vous : samedi, 2 millions d'euros seront mis en jeu. Pour participer à un tirage du Loto, rien de plus simple. Les participants doivent juste surveiller l'heure, car il n'est possible de jouer que jusqu'à 20h15 le jour J. En se rendant dans un point de vente FDJ ou directement sur l'application ou le site internet, il est possible de remplir une grille. Vendue 2,20 euros, cette grille doit être cochée d'au moins cinq chiffres, compris entre 1 et 49, et un numéro Chance, parmi les 10 possibles. Le hasard fait ensuite les choses. Pour le meilleur... ou pour le pire !