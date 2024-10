Inondations en Espagne : des enfants décédés, des images terribles d'un chaos "sans précédent"

Les inondations dans la province de Valence ont fait plusieurs morts. Des dizaines de personnes ont passé la nuit dans des camions ou des voitures, sur les toits de magasins ou de stations-service.

En direct

10:55 - L'aéroport inondé, des trains déraillés ou à l'arrêt à cause des pluies torrentielles Les pluies diluviennes qui ont frappé le sud-est de l'Espagne ont entrainé une montée des eaux et des ruptures du pont et donc des inondations en divers endroits. L'aéroport de Valence a par exemple été totalement inondé et une douzaine d'avions devant atterrir dans la ville espagnol ont dû être détournés, dix autres vols ont été annulés. Les intempéries ont également eu des conséquences sur la circulation des trains. Un TGV a déraillé dans la région méridionale d'Andalousie avec plus de 270 personnes à son bord, mais sans faire de blessés. La société ferroviaire nationale Adif a également déclaré avoir suspendu les TGV circulant entre Madrid et Valence en raison des effets de la tempête sur les principaux axes du réseau ferroviaire.

10:41 - Des pluies annoncées jusqu'à jeudi L'agence météorologique indique dans son dernier bilan que les intempéries liées à la dépression qui a touché la région de Valence se poursuivent au moins jusqu'au jeudi 31 octobre. Les intempéries pourraient se déplacer au sud-ouest dans la région de l'Andalousie et au nord-est à l'intérieur de la Communauté valencienne et en Catalogne. Des vigilances oranges, deuxième niveau d'alerte le plus fort, sont activées pour la journée de mercredi, notamment dans certaines régions d'Andalousie.

10:30 - Une des tempêtes les plus "intenses du siècle" L'agence météorologique évoque des intempéries "historiques" et figure parmi les tempêtes les plus "intenses du siècle dernier" avec les épisodes datant d'octobre 1982 et de novembre 1987.

10:25 - Plus de 400 mm de pluies en quelques heures à Valence Il est tombé entre 400 et 500 mm de pluie sur la région de Valence en seulement huit heures, en fin de journée et dans la nuit de mardi à mercredi. Les pluies intenses ont entrainé des cumuls compris entre 150 et 180 mm de précipitations en seulement quelques heures par endroit rapporte l'agence météorologique espagnole.