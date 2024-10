Clint Eastwood est de retour derrière la caméra pour un huis clos judiciaire ce mercredi 30 octobre. S'agit-il du dernier film du cinéaste ?

Âgé de 94 ans, Clint Eastwood est l'un des derniers vétérans d'Hollywood. Alors qu'on annonce depuis quelques années son "dernier film", le réalisateur américain mythique sort ce mercredi 30 octobre un nouveau long-métrage. Juré n°2 est un huis clos judiciaire sur un dilemme moral fort : un père de famille ordinaire découvre, alors qu'il est juré dans un procès pour meurtre très médiatisé, qu'il serait en vérité le coupable du crime. Va-t-il exercer son influence pour faire libérer ou condamner l'accusé ?

Si Juré n°2 sort en salles de cinéma en France ce mercredi avec beaucoup d'attentes, il n'en est pas de même aux Etats-Unis. Le 42e long-métrage de Clint Eastwood a droit à une sortie américaine limitée à seulement 50 salles, avec une promotion quasi-inexistante. Le réalisateur lui-même a manqué l'avant-première américaine, dimanche 27 octobre. Une absence qui n'a pas manqué de soulever de nouvelles interrogations sur l'état du cinéaste et son avenir cinématographique.

Il est pourtant difficile de savoir si Juré n°2 sera véritablement son dernier film et s'il a véritablement décidé de ranger sa caméra. En 2021, pour la sortie de Cry Macho, il éludait la question de la retraite dans une interview au Figaro : "Un jour viendra peut-être où je me dirai en avoir assez, que je n'ai plus envie de faire du cinéma. Ça n'a encore jamais été le cas en ce qui me concerne." Ce jour est-il arrivé avec Juré n°2 ? L'intéressé n'ayant pas donné d'interviews pour la sortie du long-métrage, impossible de le savoir.

Car sa soif de cinéma dépend des projets qui lui sont proposés (il expliquait en interview fonctionner au "déclic") mais également de sa santé, qui aurait été impactée par la mort de sa compagne, Cristina Sandera, en juillet 2024, selon Radar Online. L'incertitude demeure donc, mais le compte X officiel de Clint Eastwood s'est voulu rassurant à quelques semaines de la sortie de Juré n°2 : "De retour au travail, à étudier des scénarios dans ses bureaux de Malpaso, en octobre 2024".

Synopsis - Justin Kemp, père de famille ordinaire, se retrouve juré dans un procès pour meurtre ultra-médiatisé. Confronté à un déchirant dilemme moral, il se rend compte qu'il a le pouvoir d'influencer le verdict du jury, qui pourrait décider de condamner ou de libérer l'accusé.

Au casting, Juré n°2 réunit des stars américaines, comme Nicholas Hoult (The Great, Mad Max Fury Road) dans le rôle principal, accompagné de Toni Collette (Hérédité, A couteaux tirés), J.K. Simmons (Whiplash, Oz, Spider-Man), Chris Messina (The Mindy Project), Gabriel Basso (The Night Agent), Zoey Deutch (Petits coups montés, Retour à Zombieland), Cedric Yarbrough (Reno 911), Leslie Bibb (Palm Royale) et Kiefer Sutherland (24 heures chrono).