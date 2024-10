Présidentielle américaine, en direct : Donald Trump pose dans un camion poubelle après la gaffe de Biden, une réponse réussie ?

A quelques jours du scrutin, le président des États-Unis est accusé d'avoir qualifié les supporters de Donald Trump "d'ordures". Le candidat républicain n'a pas manqué l'occasion de tenter un coup de communication en posant dans un camion poubelle en réponse.

L'essentiel L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024, mais 57 millions d'Américains ont déjà commencé à voter en anticipé dans de nombreux Etats.

Le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris sont les principaux candidats de la présidentielle américaine. Les résultats des sondages nationaux et par État restent très serrés. Dans les sept swing states qui feront pencher le scrutin en faveur de l'un des candidats, l'écart est infime avec un avantage qui passe de l'un à l'autre.

Ce mercredi, Joe Biden a fait une gaffe qui a mis la candidate démocrate dans l'embarras. Le président des États-Unis est accusé d'avoir qualifié les partisans de Donald Trump "d'ordures". Il a, pour sa part, assuré que ses dires avaient été mal interprétés et qu'il souhaitait avant tout s'opposer au discours de haine tenu le week-end dernier au meeting de Donald Trump, notamment sur Porto Rico.

"Je veux être claire, je désapprouve vivement toute critique basée sur la préférence politique. [...] Je représenterai tous les Américains, y compris ceux qui n’auront pas voté pour moi", a, de son côté, réagi Kamala Harris, prenant encore plus ses distances avec le président.

Donald Trump a, quant à lui, sauté sur l'occasion pour tenter un coup de communication en posant dans un camion poubelle, "en l'honneur de Kamala et Joe Biden". Vêtu d'un gilet orange à bandes réfléchissantes, il a aussi déclaré à ses partisans lors d'un meeting: "Kamala et Joe vous traitent d'ordures, moi je vous vois comme l'âme de l'Amérique".

11:35 - Qui de Trump ou de Harris gagnera ? La prédiction de cet historien que ne s'est trompé qu'une seule fois Les résultats des sondages de l'élection présidentielle ne permettent pas de donner l'avantage à Donald Trump ou Kamala Harris à quelques jours du scrutin, mais l'historien Allan Lichtman a bien une idée du candidat favori pour remporter l'élection grâce à la méthode des "13 clés" qu'il utilise depuis 20 ans et a toujours vu juste, à une exception près et encore. Estimant que la présidentielle américaine se résume à un vote pour ou contre le pouvoir en place lors du mandat précédent, l'historien s'appuie sur 13 affirmations et les réponses à ces constats : si six réponses sont négatives le parti au pouvoir perd, mais si huit réponses sont positives ce parti gagne selon sa théorie. Laquelle s'est toujours vérifiée depuis 1984, même en 2016 quand tous les sondages annonçaient la victoire d'Hilary Clinton et qu'il misait sur Donald Trump. La seule erreur date de 2000 quand l'historien avait misé sur le démocrate Al Gore, lequel s'était incliné face à Georges W. Bush après un résultat très controversé et un recomptage des voix en Floride. En 2024, Allan Lichtman annonce une victoire de Kamala Harris 11:02 - Harris en passe de reprendre l'avantage sur le vote latino ? Dans la dernière ligne droite avec la présidentielle chaque erreur compte et Kamala Harris capitalise sur celle faite par le camp de Donald Trump avec la remarque raciste sur Porto Rico pour s'attire la majorité, si ce n'est la totalité, du vote des Latino-américains. Le camp démocrate est habituellement celui soutenu par la communauté latino, mais Kamala Harris a perdu des points du côté des électeurs masculins séduits par Donald Trump, elle espère que la comparaison du pays à une "île flottante d'ordures" reconduira les hommes latinos vers elle. Elle compte aussi sur le soutien de plusieurs célébrités d'origine latine, et même portoricaine : Ricky Martin, Marc Anthony, la star du reggaeton Don Omar, le chanteur de "Despacito" Luis Fonsi et la superstar mondiale Bad Bunny ont tous affiché leur soutien pour Kamala Harris. Et ce jeudi soir, c'est Jennifer Lopez qui doit rejoindre la candidate à un meeting à Las Vegas, dans le Nevada. De son côté, Donald Trump avait reçu le soutien du chanteur Nicky Jam, lequel a retiré son soutien après le meeting de dimanche et la remarque raciste sur Porti Rico, sans pour autant soutenir Kamala Harris à la place. Un changement de pied qui pourrait aussi se voir au sein de l'électorat latino particulièrement présent dans les swing states, notamment en Pennsylvanie. 10:38 - "Que les femmes le veuillent ou non" : Trump s'y prend mal pour convaincre les électrices Donald Trump s'est présente comme le protecteur des femmes lors de son meeting à Green Bay, dans le Wisconsin, mercredi soir, mais sa déclaration a eu l'effet inverse. L'équipe de campagne avait d'ailleurs conseillé au candidat républicain de s'abstenir, mais il est allé au bout de son idée et a assuré qu'il allait "protéger les femmes de ce pays [...] qu'elles le veuillent ou non". Une sortie aussitôt reprise par Kamala Harris pour présenter Donald Trump comme un pur produit patriarcal et misogyne : "Donald Trump pense qu’il devrait pouvoir décider de ce que vous faites de votre corps. Que vous le vouliez ou non", a réagi la candidate démocrate sur X. L'occasion est trop belle pour celle qui a fait de la défense du droit à l'avortement et de la santé des femmes un des arguments centraux de sa campagne. Du côté de Donald Trump, cette déclaration ne devrait pas l'aider à se faire apprécier de l'électorat féminin qu'il a du mal à séduire depuis le début de la campagne. 10:15 - Mélania Trump accuse les démocrates d'avoir déclenché la tentative d'assasinnat sur son mari Melania Trump a accordé ce jeudi 31 octobre un entretien à Paris Match, qui est son premier dans la presse française depuis le début de la campagne américaine. Elle est notamment revenue sur la tentative d'assassinat qui a visé son mari en juillet dernier. Elle a dévoilé que juste après les tirs, elle avait directement été contactée par Jill Biden, l'épouse de Joe Biden. L'ancienne Première dame a toutefois douté de la sincérité de cette dernière: "Je ne sais pas, cependant, si son inquiétude était réelle car quelques jours auparavant, elle a qualifié mon mari de 'méchant' et de 'menteur'". Elle n'a pas hésité non plus à s'en prendre au camp démocrate, estimant que "les attaques verbales des dirigeants démocrates et des grands médias" ont "réussi à déclencher une tentative d'assassinat" sur son mari. "Il est évident que les forces derrière ce comportement pervers vont continuer d'œuvrer. En d'autres termes (...) ils veulent que Donald disparaisse", a-t-elle même assuré. Melania Trump s'est également demandé si "la notion de respect" était devenue "désuète", justifiant que "on est en droit d'en douter car le moteur politique démocrate consiste (...) à colporter des surnoms ignobles et à qualifier le 45e président des États-Unis de 'menace pour la démocratie". 09:55 - Les deux candidats dans le Nevada et en Arizona ce jeudi Donald Trump et Kamala Harris seront dans le Nevada ce jeudi, un état clé dans l'élection américaine. Dans cet Etat, l'enjeu majeur pour les candidats est la communauté latino, représentant 30% des habitants et 20% de l'électorat. Kamala Harris tiendra un meeting à Las Vegas aux côtés de la star portoricaine Jennifer Lopez. Les deux candidats passeront aussi en Arizona, Trump va notamment s'entretenir avec le commentateur d’extrême droite Tucker Carlson. Kamala Harris assistera, pour sa part, à un rassemblement à Phoenix où sera présent le groupe des Tigres del Norte, très populaire auprès de la diaspora mexicaine. 09:00 - Le coup de com' de Donald Trump réussi ? En posant dans un camion poubelle en réponse aux propos de Joe Biden, Donald Trump a tenté de retourner la situation en sa faveur. La séquence a beaucoup été commentée sur les réseaux sociaux et comme le rapporte Le Figaro, certains détails perturbants ont été relevés par les internautes. Ils ont remarqué que l'ancien président peinait à saisir la poignée de la portière du véhicule, se reprenant à plusieurs reprises. Il semblait également trainer la jambe gauche. A 78 ans, cela a interrogé de potentiels électeurs sur sa santé physique. 08:45 - Donald Trump au volant d'un camion poubelle pour répondre à Joe Biden A moins d'une semaine du scrutin, Donald Trump a tenté un coup de communication, usage dont il est très friand, pour répondre à Joe Biden. Le président est accusé d'avoir qualifié les partisans du candidat républicain "d'ordures". Ce dernier a d'abord dénoncé les propos du président, assurant que celui-ci "disait enfin ce qu'il pensait" des trumpistes. Puis, dans le Wisconsin, Donald Trump a enfilé une veste orange et a posé dans un camion poubelle : "Qu'est-ce que vous pensez de mon camion poubelle?", a-t-il lancé en le présentant comme en "l'honneur de Kamala et Joe Biden". Toujours vêtu de son gilet, il a donné un meeting et a sorti un nouveau tacle visant Joe Biden, et par son intermédiaire Kamala Harris : "Kamala et Joe vous traitent d'ordures, moi je vous vois comme l'âme de l'Amérique". Donald Trump a ainsi tenté de retourner la situation à son avantage. La polémique est, en effet, partie de son camp après des propos racistes au Madison Square Garden de New York dimanche. Tony Hinchcliffe, un humoriste invité sur scène, a qualifié Porto Rico, territoire américain des Caraïbes, d'"île flottante d'ordures". 30/10/24 - 23:51 - Quand connaîtra-t-on les résultats de la présidentielle américaine ? Le scrutin de la présidentielle américaine a lieu le 5 novembre 2024. Mais décalage horaire oblige et les États-Unis étant un pays bien plus grand que la France, par comparaison, les résultats définitifs ne seront, pour sûr, pas connus ce jour-là. Nous devrions en effet déjà être le matin du 6 novembre lorsque tous les Américains termineront de voter. Ce scrutin s'annonce par ailleurs serré, ce qui devrait également jouer sur l'officialisation des résultats. Car les responsables électoraux pourraient vouloir prendre leur temps afin que les résultats soient inattaquables par la suite. Les décomptes devraient donc être longs, et encore plus dans les fameux États-clés. Lors de la dernière présidentielle en 2020, les Américains avaient été appelés aux urnes le 3 novembre et les résultats définitifs annoncés le 7 novembre, soit quatre jours plus tard.

L'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre 2024 et joue principalement entre le républicain Donald Trump et la démocrate Kamala Harris, malgré la présence de quelques autres petits candidats dans la course à la Maison Blanche. L'élection s'annonce particulièrement serrée cette année à en croire les différents sondages nationaux ou ceux réalisés dans chaque Etat. Aux Etats-Unis, ce sont les résultats du scrutin Etat par Etat qui sont décisifs pour l'issue de l'élection.

Chacun des 50 Etats du pays représente un certain nombre de grands électeurs, plus l'Etat est peuplé et plus le nombre de grands électeurs est important. Ce sont en définitive ces grands électeurs qui votent pour le futur président des Etats-Unis. Mais les grands électeurs ne sont pas distribués aux camps républicain et démocrate proportionnellement aux résultats du scrutin, ils vont tous à un seul et même parti : celui qui a obtenu le score le plus important. Pour espérer remporte l'élection présidentielle, les candidats doivent dont remporter le scrutin dans un maximum d'Etats pour obtenir le plus de grands électeurs possibles. Il faut remporter 270 grands électeurs pour être assuré d'une victoire.

L'issue de l'élection est déjà connue dans la plupart des Etats américains qui ont des habitudes électorales très ancrées : les territoires des côtes est et ouest sont d'ordinaire très progressistes comme la Californie ou New-York et votent pour le camp démocrates, ceux du Midwest sont plutôt conservateurs et soutiennent majoritairement le parti républicain. Mais il y a une poignée d'Etats, appelés swing states, qui d'une élection sur l'autre peuvent basculer d'un camp à un autre. Ce sont ces Etats qui décident de l'issue de l'élection : l'Arizona, la Caroline du Nord, la Géorgie, le Michigan, le Nevada, la Pennsylvanie et le Wisconsin.