Réforme des retraites : le retour à 62 ans jugé "inconstitutionnel", le projet définitivement enterré ?

Le retour de l'âge de départ à la retraite à 62 ans a été jugé irrecevable au regard de la Constitution. De là à dire que le projet est définitivement enterré ?

Coup dur pour le Rassemblement national. Ce jeudi 31 octobre, le parti d'extrême-droite avait pour ambition de soumettre au vote des députés le retour de la retraite à 62 ans. Combat porté par Marine Le Pen et ses alliés, ainsi que les élus de gauche constituant le Nouveau Front populaire, cette proposition de loi avait laissé nourrir des espoirs dans la population, toujours hostile à la réforme adoptée en force par Elisabeth Borne en 2023. Les deux formations étant en accord sur le sujet et représentant plus de la majorité de l'hémicycle, l'adoption semblait toute tracée. Sauf qu'il n'en sera finalement rien.

Deux principales raisons à ce revirement de situation. Tout d'abord, la guerre politique et idéologique entre le RN et le NFP. Pour les députés de gauche, il était impensable de s'allier avec le parti lepéniste et de voter de concert une idée qui émergeait de leurs rangs, quand bien même elle correspondait également à leurs ambitions. Le texte a ainsi été rejeté en commission des finances, contraignant le Rassemblement national à emprunter un nouveau chemin législatif : des amendements sur sa propre proposition.

Or -et c'est la deuxième raison de ce revers-, la recevabilité des amendements est jugée par la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, fidèle du "socle commun" macronisto-républicain, laquelle s'est appuyée sur la Constitution et son article 40 : "Les amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique." Les députés ne pourront donc pas se prononcer sur le retour à 62 ans.

Le projet n'est toutefois pas définitivement enterré. Fin novembre, ce sera la gauche qui tentera, à son tour, de faire voter au palais Bourbon une proposition de loi similaire. Reste à savoir quel sort sera réservé, au préalable, à ce texte.