HANDBALL. France - Danemark : battus, pas de septième couronne mondiale pour les Bleus

Merci à tous d'avoir suivi ce live de la finale du Mondial 2023 de handball opposant la France au Danemark. On se retrouve bientôt sur L'Internaute.com pour d'autres actualités.

23:20 - Lauge et Pytlick, des performances XXL

L'un a marqué dix buts, l'autre neuf buts : Lauge Schmidt et Pytlick ont dynamité la défense des Bleus durant toute la rencontre. À eux deux, ils ont inscrit plus de la moitié des buts danois dont des réalisations aux moments les plus importants du match où les Bleus recollaient au score.