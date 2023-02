Mondiaux de biathlon : pas de médaille pour Julia Simon sur l'individuel, le programme

Avec un 17/20 au tir, la Française Julia Simon a terminé loin du podium de l'individuel ce mercredi 15 février.

Le 15km individuel d'Oberhof n'a pas offert de nouvelle médaille à Julia Simon ni même à la délégation française ce mercredi 15 février. Les Suédoises ont survolé cet épreuve avec Hanna Oeberg sacrée championne du monde devant Linn Persson, sa compatriote, et Lisa Vittozi qui complète le podium. Julia Simon avec 3 erreurs sur le tir et notamment sur la toute dernière balle qui lui coute la médaille, est 5e.

Lou Jeanmonnot est l'une des satisfactions françaises puisqu'elle termine dans le top 10. Correct mais pas suffisant pour l'équipe de France qui va dès demain, jeudi 16 février, tenter de récolter une médaille sur relais mixte simple. La dernière chance en individuel pour Julia Simon sera celle de dimanche 19 février sur la mass-start.

Le programme des mondiaux à Oberhof

Mercredi 15 février : individuel 15 km dames, 14h30

individuel 15 km dames, 14h30 Jeudi 16 février : relais mixte simple, 15h10

relais mixte simple, 15h10 Samedi 18 février : relais 4*7,5km hommes, 11h45 et relais 4*6km dames, 15h

relais 4*7,5km hommes, 11h45 et relais 4*6km dames, 15h Dimanche 19 février : mass start 15 km hommes, 12h30 et mass start 12,5 km femmes, 15h15

Quelle est la sélection française à Oberhof ?

L'équipe de France de biathlon a sélectionné pour ces mondiaux d'Oberhof 12 biathlètes qui seront portés par Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon.

Equipe de France femmes

Julia Simon

Anaïs Chevalier-Bouchet

Caroline Colombo

Lou Jeanmonnot

Sophie Chauveau

Chloé Chevalier



Equipe de France hommes

Emilien Jacquelin

Quentin Fillon-Maillet

Fabien Claude

Antonin Guigonnat

Eric Perrot

Oscar Lombardot

Quentin Fillon-Maillet

En remportant 5 médailles olympiques aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en février 2022, Quentin Fillon-Maillet avait ébloui le monde du sport et du biathlon. Les temps sont cependant plus difficiles et la moisson est moins importante qu'en Chine. Le Jurassien pointe actuellement à la 4e place de la coupe du monde avec 483 points derrière la triplette norvégienne Boe, Laegreid et Christiansen. Le Français n'a jusqu'ici effectué qu'un seul podium en individuel lors de la poursuite de Pokljuka (Slovénie) le 7 janvier dernier.

Julia Simon en tête du classement

Julia Simon domine le classement de la coupe du monde des femmes 2022-2023 avec 811 points. Elle compte à ce jour : 3 victoires individuelles, 9 podiums individuels et devance de 141 points sa concurrente directe Elvira Oeberg. A 26 ans, avec une médaille d'or en championnats du monde en relais mixte simple à Pokljuka, la Savoyarde a bouleversé la hiérarchie et pourrait s'offrir le plus beau titre de sa carrière le 19 mars prochain.

Quelle diffusion TV ?

Les mondiaux de biathlon seront à suivre en direct sur les antennes de la Chaîne L'Equipe et sur les plateformes d'Eurosport (Eurosport 2 et Eurosport.fr.