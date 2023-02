Mondiaux de biathlon : Boe remporte sa 5e médaille d'or en relais mixte

Pas de médaille pour l'équipe de France en relais mixte ce jeudi 16 février, mais un nouveau titre pour Johannes Boe.

Historique ! Le Norvégien Johannes Boe a remporté sa 5e médaille d'or des Mondiaux ce jeudi 16 février et confirme qu'il est l'un des plus grands dans l'histoire de sa discipline. Malgré un tour de pénalité sur l'avant dernier tir, le Norvégien a écrasé la concurrence en compagnie de Marte Olsbu Roiseland pour offrir le titre à la Norvège dans l'épreuve du relais mixte. L'Autriche, grâce à une très belle course, obtient la médaille d'argent devant l'Italie.

La France, tenante du titre, n'a pas vraiment fait le poids dans cette course. Julia Simon mis au repos, Quentin Fillon Maillet ou encore Emilien Jacquelin mis de côté, Fabien Claude et Lou Jeanmonnot avaient la lourde tache de mener ce relais et terminent à la 5e place à plus d'une minute et vingt secondes du duo norvégien.

en savoir plus

Le programme des mondiaux à Oberhof

Samedi 18 février : relais 4*7,5km hommes, 11h45 et relais 4*6km dames, 15h

relais 4*7,5km hommes, 11h45 et relais 4*6km dames, 15h Dimanche 19 février : mass start 15 km hommes, 12h30 et mass start 12,5 km femmes, 15h15

Quelle est la sélection française à Oberhof ?

L'équipe de France de biathlon a sélectionné pour ces mondiaux d'Oberhof 12 biathlètes qui seront portés par Quentin Fillon-Maillet et Julia Simon.

Equipe de France femmes

Julia Simon

Anaïs Chevalier-Bouchet

Caroline Colombo

Lou Jeanmonnot

Sophie Chauveau

Chloé Chevalier



Equipe de France hommes

Emilien Jacquelin

Quentin Fillon-Maillet

Fabien Claude

Antonin Guigonnat

Eric Perrot

Oscar Lombardot

Quelle diffusion TV ?

Les mondiaux de biathlon seront à suivre en direct sur les antennes de la Chaîne L'Equipe et sur les plateformes d'Eurosport (Eurosport 2 et Eurosport.fr.