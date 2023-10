Mondiaux de gymnastique : les Bleues en bronze par équipe, une médaille historique avant les Jeux de Paris

L'équipe de France féminine de gymnastique a décroché la médaille de bronze à Anvers. Une première depuis 1950.

Elles l'ont fait : les Bleues ont décroché la médaille de bronze, à Anvers en Belgique, lors de la finale par équipe aux Championnats du monde de gymnastique, mercredi 4 octobre. Le groupe, emmené par une Mélanie De Jesus Dos Santos à son meilleur niveau, s'est offert une médaille historique (et quelque peu inespérée) : la dernière breloque aux mondiaux, en argent, remonte à... 1950. Dimanche, en terminant septièmes au classement général, les Bleues se qualifiaient pour les finales par équipe, décrochant au passage leur précieux ticket pour les Jeux olympiques de Paris - contrairement à l'équipe de France masculine.

Les Bleues montent donc sur la troisième marche du podium avec 164,064 points, derrière les États-Unis avec 167.729 points et l'équipe du Brésil, deuxième, avec 165.530 points. Les Américaines, emmenées par l'impressionnante Simone Biles, de retour après deux ans d'absence, se sont offert un septième titre mondial. La star de la gymnastique américaine (et mondiale) a par ailleurs elle-même tenu à féliciter Mélanie De Jesus Dos Santos, avec qui elle s'entraîne au Texas, où la Martiniquaise s'est exilée après avoir voulu arrêter la gymnastique dans la foulée de la déception des Jeux de Tokyo.

A Anvers, la pression ne retombe par pour l'équipe de France de gymnastique, puisque Mélanie DJDS est attendue en finale du concours général ce vendredi soir - face à Simone Biles, amie et adversaire ; quand Coline Devillard et Lorette Charpy tenteront de renouveler l'exploit respectivement au saut et aux barres asymétriques. Et à neuf mois des Jeux de Paris, Lorette Charpy, Marine Boyer, Coline Devillard, Mélanie De Jesus Dos Santos et Morgane Osyssek ont redonné des couleurs à la gymnastique tricolore et peuvent même rêver d'une nouvelle médaille, olympique cette fois.