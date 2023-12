France - Norvège : chaine, heure, pronostics... Les infos du choc du Mondial de handball

HANDBALL. L'équipe de France féminine de handball conclut ce tour principal de la Coupe du monde 2023 avec un choc face à l'un des pays organisateurs, la Norvège. La première place du groupe 2 est en jeu.

L'équipe de France est officiellement qualifiée pour les quarts de finale de ce Championnat du monde de handball 2023 depuis ce vendredi après son cinquième succès de la compétition face à la Corée du sud (32-22). Cet affrontement avec les Norvégiennes sera l'occasion pour les Bleues de se tester pour la première fois après avoir rencontré des adversaires plutôt modestes jusqu'ici et de viser la première place du groupe 2. "Sans faire injure à qui que ce soit, la Norvège, ça va être d'un autre niveau comparé à nos adversaires précédents", a déclaré Laura Flippes.

Les Scandinaves, de leur côté, ont aussi fait un sans faute dans ce Mondial et seront aussi à l'épreuve d'une équipe plus relevée ce dimanche. Les Norvégiennes ont une pression supplémentaire car elles évoluent devant leur public qui attend beaucoup d'elles. Elles sont les favorites de cette Coupe du monde et une deuxième place résonnerait presque comme un échec.

A quelle heure débute le match France - Norvège ?

Le match France - Norvège débutera à 20h30 ce dimanche 10 décembre. Il se déroulera au Trondheim Spektrum de Trondheim en Norvège.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Norvège ?

Bein Sports 3 et TFX diffuseront cette rencontre entre la France et la Norvège. Il s'agit de la troisième journée de la poule 2 du Championnat du monde de handball.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Norvège ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - Norvège. MyTf1 et MyCanal retransmettront également la rencontre sur leur plateforme digitale.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - Norvège ?

Sur les sites de paris sportifs, les Norvégiennes sont les favorites de ce choc. Elles sont à 1,45 sur Betclic, le nul est à 7,75 et la victoire des Bleues à 3,90. Sur Winamax la Norvège est à 1,40, le nul est à 10 et les Bleues sont à 3,45.