HANDBALL. France - Norvège : les Bleues arrachent la première place après un immense succès, le résumé

22:30 - Le résumé du match

La France vient à bout de la Norvège après un match à suspense (24-23) et finit premier du groupe 2 de ce tour principal du Mondial. Le début de rencontre est très difficile pour les Bleues mais ce ne sera que le calme avant la tempête. La gardienne norvégienne s'impose à plusieurs reprises devant les attaquantes françaises durant les cinq premières minutes. De leur côté, les Norvégiennes ont plus de réussite sans, pour autant, s'envoler en tête. Et elles le regretteront assez rapidement car les Bleues vont finir par trouver la faille et la machine va être lancée. Orlane Kanor enchaine les tirs de loin et permet aux Françaises de passer devant. Juste avant la pause, la Norvège parvient à égaliser dans une première période où les défenses et les gardiennes ont brillé. Au retour des vestiaires, la physionomie est similaire et les deux équipes se rendent coup pour coup dans un duel de très haute volée. La France et la Norvège se tiennent et le résultat va être incroyablement serré jusqu'à les derniers instants de la rencontre. Laura Flippes est exclu à deux minutes de la fin après une troisième exclusion temporaire mais les Françaises ne vont pas paniquer en infériorité numérique. Estelle Nze Minko marque le 24e but français à 40 secondes du terme. Sur sa dernière possession, la Norvège bute sur Laura Glauser héroïque tout comme ses coéquipières. Les Bleues défieront la Tchéquie ce mardi pour le premier match à élimination directe.