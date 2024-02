Championnats du monde de biathlon : nouvelle médaille d'or sur l'individuel femmes ? Le programme

La Française Julia Simon vise une nouvelle médaille d'or ce mardi lors de l'individuel.

Peut-elle réaliser le Grand Chelem ? Déjà titrée à trois reprises depuis le début des Mondiaux de biathlon sur le relais mixte, le sprint et la poursuite, Julia Simon n'est pas rassasiée et vise désormais le titre sur l'individuel femmes ce mardi 13 février en République Tchèque. Cette épreuve est très différente des autres car en cas de faute, pas de tour de pénalité mais une minute directement ajoutée à son temps. Par conséquent, le tir a une importance primordiale pour remporter cette course. Impressionnante depuis le début des Mondiaux avec une seule erreur, Julia Simon est une nouvelle fois la grande favorite de la course.

On suivra également les autres françaises comme Lou Jeanmonot qui avait terminé 3e de l'individuel court il y a quelques semaines ou encore Justine Braisaz Bouchet, plus forte sur les skis et qui, en cas de 20/20 ou 19/20 pourrait obtenir la médaille d'or. On oublie pas non plus l'Italienne Lisa Vittozzi, vice championne du monde de la poursuite et deuxième au classement général de l'individuel depuis le début de la saison, mais aussi Ingrid Tandrevold, la Norvégienne, leader du général de la Coupe du monde qui passe à côté de ces Mondiaux.

Le programme des courses :

13/02 – Individuel femmes (17h10)

14/02 – Individuel hommes (17h20)

15/02 – Relais mixte simple (18h00)

17/02 – Relais femmes (13h45)

17/02 – Relais hommes (16h30)

18/02 – Mass start femmes (14h15)

18/02 – Mass start hommes (16h30)

Quelle est délégation française ?

La Fédération française de ski a annoncé que Quentin Fillon Maillet, Émilien Jacquelin, Éric Perrot, Fabien Claude et Oscar Lombardot composeront l'équipe de France masculine. Pas de Antonin Guigonnat malgré son titre européen il y a quelques semaines.

Chez les femmes, aucune surprise avec les sélections de Julia Simon, Justine Braisaz-Bouchet, Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Jeanne Richard et Gilonne Guigonnat.