DIRECT. Championnats de France de natation : David Aubry se qualifie pour les JO à son tour

Maxime Gosset s'impose en 22 secondes 87 centièmes en finale de 50 mètres papillon. C'est le même temps que celui réalisé ce matin par Florent Manaudou en séries. On devrait revoir Gosset sur 100m papillon, une course qui fait partie du programme olympique contrairement aux 50 mètres.

Petit récapitulatif avant la finale 100m brasse femmes. 3 tickets pour les JO ont déjà été remportés, Wattel sur 100m papillon F, Kirpichnikova sur 400m nage libre F et Aubry sur 400m nage libre H. De son côté Viquerat a composté son ticket pour le relais de 100m brasse.

Deuxième d'une course remportée par Jaoudi, David Aubry a réalisé de justesse les minimas pour les Jeux Olympiques (3'46''46) soit 32 centièmes de mieux. "On s'entraîne toute l'année pour ça, mais il faut être bon le jour J, donc le faire au bon moment c'est une grande joie" déclare le nageur originaire de Villeneuve sur Seine qui s'entraîne cette année en Italie.

La quatrième finale de la soirée devra se jouer entre Aubry et Bouchaut. A noter que le Tunisien Jaoudi est l'un des favoris de cette course mais il ne pourra pas être considéré comme Champion de France en cas de victoire.

Le prodige de la natation française, Léon Marchand , débutera demain ses championnats de France. Il se présentera pour les séries de 400m 4 nages le matin, puis vraisemblablement la finale l'après midi. Il devra par la suite enchainer avec le 200m papillon, 200m brasse (mercredi) et 200m 4 nages (vendredi).

Anastasia Kirpichnikova s'impose sans surprises devant la Russe Egorova et Tessariol. Elle finit très fort en 4min06sec87, une seconde presque en dessous des minimas demandées. C'est son record personnel dans un grand bassin. Son ticket pour Paris 2024 est bien composté.

Le record de France de Camille Muffat de 400m nage libre femmes (4'01"13) qui date des championnats de France de 2012 est placé très haut. Kripichnikova a déjà nagé plus vite dans un petit bassin en 3min 59sec 56 ne devrait pas courir aussi vite aujourd'hui.

18:10 - Mission accomplie pour Marie Wattel!

Coup double pour Marie Wattel! Elle s'impose avec un chrono très satisfaisant (57'49), un temps largement au dessous des minimas. "Je suis soulagée, car ce matin c'était une grande déception. C'est une première étape vers Paris!" elle ajoute que les doutes ne l'ont pas épargnée l'année passée "Quand on doute on ne sait plus ce que c'est de courir vite". Marie Wattel est de retour