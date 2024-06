DIRECT. Championnats de France de natation : Léon Marchand assure les qualifs, suivez les finales

Si le nageur français n'a pas réalisé des chronos époustouflant, il est plutôt content de sa prestation seulement quelques jours après son arrivée depuis les Etats-Unis. Il a confié avoir eu du mal à encaisser le décalage horaire et a placé deux performances dans le top 10 des meilleurs chronos de l'année.

Léon Marchand réussi son objectif et se qualifie pour le 200m brasse, et assure l'essentiel en remportant la finale en 02:08.95.

18:45 - Deux Français de plus aux Jeux

C'est le Tunisien Ahmed Jaouadi qui remporte haut la main cette course en 7'45.31. Deux français réalisent tout de même les minimas et iront à Paris : Pacôme Bricout et David Aubry.