Charlotte Bonnet : la nageuse met un terme à sa carrière et annonce déjà sa reconversion

La nageuse française Charlotte Bonnet a annoncé mettre un terme à sa carrière ce jeudi 24 novembre.

Une page se tourne pour la natation française. Ce jeudi 24 octobre, la nageuse Charlotte Bonnet a annoncé mettre un terme à sa carrière à 29 ans, quelques mois seulement après la fin des Jeux olympiques de Paris 2024. "Petite, j'ai nourri des rêves ambitieux et aujourd'hui, je réalise que beaucoup d'entre eux sont devenus réalité", explique-t-elle dans un long message sur Instagram. "Elle m'a permis de vivre des émotions intenses, de relever des défis incroyables, et de m'accomplir en tant qu'athlète et en tant que personne. J'ai eu l'immense privilège de représenter mon pays sur les plus grandes scènes sportives du monde. Aux Jeux olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, j'ai remporté des médailles qui resteront à jamais gravées dans ma mémoire. Mais au-delà des victoires et des podiums, ce sont les moments partagés, les rencontres et les expériences qui ont véritablement marqué ma vie."

Dans son long message, elle donne également des informations sur la suite de sa vie de femme qui sera toujours concentrée vers les bassins selon les mots qu'elle a employé. "J'ai à cœur de transmettre mon expérience, mon parcours et les émotions que j'ai vécu tout au long de ma carrière, auprès des jeunes, des clubs et des entreprises. Quoi qu'il arrive, je ne serai jamais bien loin des bassins, et je suis certaine que nos chemins se croiseront à nouveau très bientôt."