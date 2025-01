Paula Botet : sa mère est championne olympique ! Qui est la Française, de retour sur la Coupe du monde de biathlon ?

Paula Botet fait sensation en IBU Cup depuis le début de la saison et a fait son grand retour en Coupe du monde dans l'épreuve de biathlon d'Oberhof jeudi 9 janvier.

Paula Botet, son nom ne vous dit peut être rien, mais elle pourrait être l'une des attractions de la suite de la saison de biathlon. Leader de l'IBU Cup, l'échelon inférieur, Paula Botet retrouve l'élite du biathlon mondial lors de la manche d'Oberhof après un passage en mars 2023, à l'occasion d'un sprint organisé à Oslo qui s'était terminé par une 21e place et un 9/10.

Désormais, c'est en leader et même en patronne qu'elle est arrivée dans cette manche de Coupe du monde avec six podiums à son actif depuis le début de la saison. "Compte tenu du niveau de performance de Paula Botet sur tout le début de saison, elle mérite complètement de monter en Coupe du monde" avait lancé le staff de l'équipe de France.

Pour la petite histoire, Paula Botet est la fille de Véronique Claudel, ancienne biathlète olympique française, championne olympique du relais à Albertville notamment. Une histoire de famille donc et une envie d'embrasser cette carrière depuis toujours comme elle a expliqué il y a quelques années dans Nordic Mag. "J'ai toujours eu envie de me mettre au biathlon. J'ai fait quelques autres sports, de la gym, de la natation et du triathlon, mais sans succès… Aujourd'hui, je fais du biathlon pour le plaisir de bien faire les choses, d'aller vite et de faire des tirs à 10/10 ou 20/20. Il n'y a pas grand-chose dans ma vie que je réussis vraiment très bien, mais je me débrouille pas trop mal en biathlon où je n'aime pas trop perdre. "