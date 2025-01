HANDBALL. France - Macédoine du Nord : vers un large turnover tricolore avant les quarts

Déjà qualifiée pour les quarts de finale du Championnat du Monde, l'équipe de France de handball affronte ce samedi la Macédoine du Nord lors du dernier match de la seconde phase. L'occasion pour le sélectionneur Guillaume Gille de faire reposer les cadres.

Redoutables au premier tour, encore impressionnants face à la Hongrie et les Pays Bas au second tour, les Bleus ont réalisé un parcours sans faute jusque-là dans ce mondial de handball (5 victoires en 5 matches). Mais les partenaires de Dika Mem ont conscience que l'adversité était loin d'être au niveau des autres cadors européens tels que le Danemark, la Suède voir l'Allemagne. Avec 5 succès de plus de 6 buts d'écarts, jamais la France n'a connu un tournoi autant à sa portée. Le sélectionneur Guillaume Gille écarte tout excès de confiance alors que son équipe est déjà qualifiée pour les quarts de finale " On prend cette victoire car elle assure notre qualification pour les quarts de finale. Maintenant, il est certain que notre match n'est pas satisfaisant dans sa globalité. Il y a beaucoup de secteurs qui ont été en difficulté. C'est un avertissement sans frais mais il va falloir bosser car nous avons perdu le fil en attaque notamment en seconde période. Nous avons désormais quelques jours pour préparer le moment important de cette compétition".

Lagarde à la place de Briet

Tout en soulignant les points de progression, Gille a précisé l'importance de bien récupérer et ménager les organismes avant le début de la phase finale. Pour la dernière rencontre de la deuxième phase contre la Macédoine du Nord, plusieurs cadres devront jouer moins de 20 minutes tels que Mem, Remili, Fabregas ainsi que l'arrière gauche Thibaud Briet qui empile les buts depuis le début de la compétition (28 buts en 5 matches) et qui devrait laisser sa place à Romain Lagarde. "On a ce luxe de pouvoir gérer l'effectif en fonction des aléas. C'est aussi l'occasion d'explorer notre répertoire du jeu" à ajouter Gille. Sur la possible titularisation de troisième gardien Valentin Kieffer pour suppléer Desbonnet et Bolzinger, Gille est resté évasif "C'est une idée mais on peut l'imaginer avec tous les gars ".

Face à une équipe de Macédoine du Nord (3ème de Groupe 2 et qui pourrait se qualifier avec une courte défaite), l'enjeu pour les Bleus ce samedi sera de bien finir le deuxième tour tout en peaufiner les derniers réglages notamment dans le domaine offensif. Dans une Arena Varazdin qui ne devrait pas attirer une immense foule, les coéquipiers de Nedim Remili viseront le 6 sur 6 face à un adversaire qui compte 6 défaites en 6 matches face aux Français.

A quelle heure aura lieu la rencontre

Le match entre la France et la Macédoine du Nord débutera à 20h30 ce samedi. Il aura lieu à l'Arena Varazdin (Croatie).

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Macédoine du Nord ?

Cette troisième rencontre de la deuxième phase du Mondial sera diffusée exclusivement sur bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Macédoine du Nord ?

Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme dédiée Bein Connect.

Les équipes possibles

Le sept entrant de la France : Desbonnet - Prandi, Remili, Mem, Nahi, Fabregas, Kounkoud.



Le sept entrant de la Macédoine du Nord : Mitrevski - Serafimov, Mitev, Kuzmanovski, Kostevski, Pechevski, Djonov .

Les différentes côtes

Unibet : France 1,04 / Nul 27,50 / Macédoine du Nord 13,80.

Winamax: France 1,02 / Nul 16,00 / Macédoine du Nord 8,50

Parions Sport : France 1,05 / Nul 29,00 / Macédoine du Nord 14,50.