HANDBALL. France - Égypte : Fabregas est dans le flou... Heure, Chaîne TV

En quart de finale du championnat du Monde, à Zagreb, la France affronte, en ce mardi 28 janvier, l'Égypte pour une place dans le dernier carré.

Le rêve de l'équipe de France de handball passe par l'Arena Zagreb. En quart de finale du championnat du Monde, les Bleus font ainsi face à l'Égypte. Pour l'heure, la bande à Guillaume Gille réalise un parcours parfait avec six succès en six rencontres disputées. Dans le même temps, les Pharaons ont cédé une seule fois. C'était face à l'Islande (24-27).

En passe de retrouver de la confiance après une dernière campagne olympique manquée, les partenaires de Remili ont connu un coup dur durant cette compétition. Désigné capitaine au début de cette aventure, Ludovic Fabregas est incertain pour ce France - Égypte. Le pivot des Bleus souffre d'une grippe intestinale. ll a déjà manqué le dernier match de la phase de groupes face à la Macédoine du Nord.

Dans son registre, l'entraineur-adjoint Yohan Delattre en a aussi profité pour donner les clefs de cette partie. "C'est un match charnière dont on connaît à la fois l'importance et la valeur de cette équipe égyptienne. On s'attend à un match engagé. L'enjeu sera de poursuivre notre chemin et on fera le compte à la fin, en espérant bien sûr rester en Croatie au-delà de la demi-finale, avec deux victoires. Comme toutes les équipes du top niveau mondial, l'Égypte présente un handball de grande qualité avec un entraîneur Espagnol (Juan Carlos Pastor) qui a pris la suite de différents entraîneurs européens. Cette sensibilité espagnole se ressent dans son jeu, dans les intentions défensives, dans les pièges posés dans la relation avec le pivot, aussi dans les enchaînements de son attaque. L'Égypte a conservé ses individualités depuis plusieurs années et elle propose un jeu assez étoffé et précis. Cette équipe nationale est pétrie de culture et possède une véritable identité."

En quart de finale, le championnat du Monde de handball offre un choc : France - Égypte. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 21h00.

Comme c'est le cas pour certaines affiches de ce championnat du Monde de handball, vous aurez deux possibilités pour voir ce France - Égypte. Cette affiche sera diffusée par beIN Sports et le groupe TF1. Vous devrez donc vous brancher sur beIN Sports 1 et TFX.

Pour suivre France - Égypte en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez deux choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à beIN CONNECT ce qui vous permettra de rejoindre beIN Sports 1. Vous pouvez aussi vous inscrire gratuitement à TF1 + pour rejoindre par la suite TFX.

Le groupe des Bleus pour ce France - Égypte : Bellahcene, Bolzinger, Desbonnet ; Grébille, Nahi ; Briet, Lagarde, Élohim Prandi ; Minne, Remili ; Fabregas (cap.), Karabatic, Konan, Tournat ; Mem, Richardson ; Kounkoud, Bos.

Le groupe des Pharaons pour ce France - Égypte : Handawy, Aly ; Abdelwahed, El Deraa, El Masry, Faisal, Hany, Khairy, Masoud, Nafea, Omar, Ramadan, Sanad, Tarek, Yousri, Zein.