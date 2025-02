Super Bowl. Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs : suivez le match en direct

Les Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes visent un troisième Super Bowl consécutif ce dimanche face aux Philadelphia Eagles, à La Nouvelle-Orléans. Suivez le match en direct commenté sur notre site.

En direct

00:25 - Jon Batiste chante l'hymne des États-Unis Originaire de Louisiane, le chanteur Jon Batiste a la lourde tâche de chanter aujourd'hui l'hymne américain "The Star-Spangled Banner".

00:22 - Les équipes sont sur la pelouse ! Le coup d'envoi se rapproche à La Nouvelle-Orléans ! Les Eagles, introduits par l'acteur Bradley Cooper, et les Chiefs sont entrés sur la pelouse du Superdome. Maintenant, place évidemment à l'hymne américain.

00:20 - Tom Brady, première au micro Habitué des Super Bowl, puisqu'il est tout simplement le joueur le plus titré de l’histoire du football américain (avec sept victoires au Super Bowl, soit plus que tout autre franchise), Tom Brady découvre cette année la pression de vivre un Super Bowl ccomme commentateur. Après avoir signé un contrat de dix ans pour 375 millions de dollars avec la chaîne Fox, il a vécu sa première saison comme commentateur/analyste pour la chaîne qui retransmettra le match de ce soir aux États-Unis. Une saison parfois difficile pour l'ancien quaterback, qui a subi des critiques. A lui d'y répondre ce soir !

00:15 - Hurts et Barkley, armes principales des Eagles Du côté des Eagles, le quaterback Jalen Hurts va tenter de remporter son premier Super Bowl à 26 ans, après avoir connu la défaite il y a deux ans face à cette même équipe des Chiefs. Il dispose de plusieurs bons receveurs (A.J. Brown, DeVonta Smith ou encore Dallas Goedert) mais est aussi très bon quand il s'agit de courir ballon en main, un domaine où il est plus à l'aise que Patrick Mahomes. L'autre star de cette équipe est incontestablement le running back Saquon Barkley, qui vit sa première saison à Philadelphie après avoir quitté les Giants de New York. Il a terminé la saison régulière avec 2005 yards de gain à la course, manquant pour 100 yards le record en la matière. Déterminant en play-offs jusqu'ici, notamment contre les Rams lors du divisional round, Barkley pourrait bien être le facteur X de cette rencontre.

00:10 - Mahomes et Kelce, stars des Chiefs Cette opposition entre les Eagles et les Chiefs est également un match entre les stars des deux franchises. Du côté de Kansas City, celui qui attire la lumière est évidemment le quaterback Patrick Mahomes, en lice pour remporter son troisième Super Bowl d'affilée et son quatrième au total. Déjà triple MVP du Super Bowl, il a l'occasion de se rapprocher du record détenu par Tom Brady, qui sera d'ailleurs aux commentaires sur la chaîne américaine Fox ce soir. Moins rayonnant lors de cette saison régulière, malgré le bon bilan des Chiefs au global (15-2), il peut s'appuyer en attaque sur l'inusable Travis Kelce (dont la compagne n'est autre que la star américaine Taylor Swift) ainsi que sur une défense de fer.

00:05 - Kendrick Lamar assurera le concert de la mi-temps Le show de la mi-temps de ce 59e Super Bowl de l'histoire, un moment toujours très attendu et important aux États-Unis, sera assuré cette année par le rappeur californien Kendrick Lamar. Originaire de Compton, il s'était déjà produit lors du Super Bowl il y a trois ans à Los Angeles, partageant la vedette avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem et Mary J. Blige. Ce dimanche, la chanteuse SZA partagera la scène avec Kendrick Lamar, vainqueur de 5 Grammys Awards il y a quelques jours son single "Not Like Us".

00:00 - Le parcours des Philadelphia Eagles À l'inverse de Kansas City, les Eagles n'ont pas terminé à la première place de leur conférence en saison régulière avec un bilan de 14 victoires pour 3 défaites, devancés par les Detroit Lions (15-2). En play-offs, Philadelphie a d'abord battu les Packers de Green Bay (22-10) avant de venir à bout des Rams de Los Angeles (28-22), avec notamment deux touchdowns marqués par le running back Saquon Barkley en avalant plus de la moitié du terrain. En finale de conférence, ils ont déroulé face aux Washington Commanders (55-23), surprenants vainqueurs des Lions au tour précédent.

09/02/25 - 23:55 - Le parcours des Kansas City Chiefs Pour disputer un troisième Super Bowl consécutif, les Chiefs ont évidemment réussi une grande saison régulière, même s'ils ont semblé moins dominants que ces dernières années. Avec un bilan de 15 victoires pour 2 défaites, Kansas City a terminé à la première place de l'AFC. En play-offs, les coéquipiers de Patrick Mahomes ont d'abord battu sans trembler les Houston Texans (23-14) avant de battre les Bills de Buffalo, emmenés par le MVP de saison régulière Josh Allen, lors de la finale de conférence il y a deux semaines (32-29).

09/02/25 - 23:50 - Sous les yeux de Donald Trump et de Lionel Messi S'il n'a pas toujours été très fan de la NFL, Donald Trump sera ce soir dans les loges du Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans pour assister à ce duel entre les Philadelphia Eagles et les Kansas City Chiefs. Jamais un président des États-Unis en exercice n’avait assisté à cette rencontre et sa présence est un évènement. Ses moindres faits et gestes seront évidemment scrutés par les télévisions du monde entier. De très nombreuses stars sont présentes dans les gradins, comme le footballeur argentin Lionel Messi ou encore la chanteuse Beyonce et son mari, Jay-Z.

09/02/25 - 23:45 - Un match diffusé sur trois chaînes en France Preuve de la popularité grandissante de la NFL en France, trois chaînes assurent la retransmission de cette 59e édition du Super Bowl. Il sera diffusé en clair, comme c'est le cas depuis plusieurs années, par M6. Diffuseur de l'intégralité de la saison régulière et des play-offs, beIN Sports assurera également la retransmission de cette rencontre, mais il faut disposer d'un abonnement pour pouvoir regarder la chaîne qatarie. Enfin, avis aux anglophones, DAZN propose via son NFL Game Pass (vendu 0,99 euro après avoir créé un compte DAZN), la diffusion originale de la chaîne américaine Fox Sports. Et si vous voulez suivre ce match tant attendu sur Internet, il sera possible de se connecter gratuitement sur M6+, après s'être créé un compte.

09/02/25 - 23:40 - Les Eagles visent un deuxième Super Bowl Les Eagles sont l'une des franchises les plus constantes ces dernières saisons en NFL. Après avoir remporté son premier Super Bowl en 2017, Philadelphie a perdu le Super Bowl face aux Chiefs il y a deux ans (38-35), après avoir longtemps mené durant la rencontre. Renforcés par l'arrivée du running back Saquon Barkley cet été, les Eagles semblent plus armés pour battre Patrick Mahomes et les siens, qui ont semblé moins dominants cette saison que lors des des dernières années.

09/02/25 - 23:35 - Les Chiefs visent un triplé historique Emmenés par Patrick Mahomes, les Chiefs ont une occasion unique de rentrer de l'histoire de la NFL, la ligue nord-américaine de football. La franchise du Missouri peut devenir la première à remporter trois fois d'affilée le Super Bowl, après avoir déjà battu les Eagles il y a deux ans (38-35) puis les 49ers de San Francisco l'an dernier, à Las Vegas (25-22 après prolongation). Les Chiefs disputent même leur cinquième Super Bowl en six saisons. Green Bay, Miami, Pittsburgh, San Francisco, Dallas, Denver et New England, sous Tom Brady, se sont arrêtés à deux consécutivement. Patrick Mahomes, élu MVP des deux derniers Super Bowl, peut aussi devenir le premier à faire la passe de trois ce soir.