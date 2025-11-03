Un Français signe à la WWE, il est considéré comme l'une des futures grandes stars du catch

Le catcheur a signé son contrat avec la WWE en octobre 2025.

Le catch français a un nouvel ambassadeur sur la scène mondiale ! Après la légende française André Le Géant qui a marqué à tout jamais la ligue américaine de catch, un autre français pourrait écrire des lettres de noblesse à la WWE : Aigle Blanc.

De son vrai nom Cyril Coquerelle, ce Français de 27 ans, masqué comme les Mexicains et au style aérien, vient de signer un contrat avec la WWE, la plus grande fédération de catch au monde. Une première pour un talent français issu de la scène indépendante européenne.

Depuis ses débuts en 2014 à l'APC Catch en France, Aigle Blanc a su se faire un nom grâce à ses performances spectaculaires et son personnage charismatique. Après avoir fait sensation en Allemagne à la wXw, où il a notamment remporté le championnat par équipes, il s'est exporté au Japon, participant à des matchs prestigieux pour All Japan Pro Wrestling. Chaque étape a affiné son style, mêlant acrobaties, vitesse et storytelling, jusqu'à attirer l'attention de la WWE.

La signature officielle en octobre 2025 confirme que Cyril Coquerelle est entré dans l'élite mondiale du catch. Fans et experts s'attendent déjà à le voir chez NXT, le tremplin vers le roster principal, avec un personnage qui pourrait marquer les esprits autant par son masque que par son talent (même s'il se murmure que sa carrière se fasse sans son masque).

Pour le catch français, c'est un signal fort car les talents locaux et européens ont désormais leur place sur la scène internationale. Pour Aigle Blanc, c'est le début d'un nouveau chapitre, avec des promesses de gloire et de combats spectaculaires. Et après la venue de la WWE à Paris à l'occasion de Clash In Paris, un catcheur français dans le roster pourrait lever encore plus les foules.