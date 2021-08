France - Italie (basket) : les Bleus en demi-finale des JO 2021, le résumé du match

12:55 - Le résumé du match

Le piège était devant eux et les Français ont failli s'y jeter la tête la première. L'Italie n'est pas arrivée là par hasard mais la voir en quart de finale d'une compétition dont elle a failli ne pas rejoindre, il y avait quand même de quoi être optimiste pour nos Français, vainqueurs des États-Unis en poule. Mais, donc, rien n'a été simple pour les Bleus aujourd'hui. Après un début match chaotique dont le premier quart temps s'est conclu par un petit 25-20, les Français ont réagi dans le deuxième avec un soupçon d'agressivité défensive en plus. Bien aidé par un Nicolas Batum au-dessus des autres, la France fait finalement la course en tête d'un petit point à la pause.

Menant jusqu'à 14 points, les hommes de Vincent Collet ont complètement raté leur quatrième quart temps. À 66-66, les Français n'ont jamais laissé les rênes de la rencontre aux Italiens, bien heureux tout de même de les voir peu adroits aux lancers francs ou dans la raquette en cette fin de match. Ils se sont fait peur mais nos Bleus finissent avec un Batum exceptionnel au rebond. Ils l'emportent finalement 84-75. Il faudra effectivement faire mieux dans 2 jours face à la Slovénie. Avec 20 balles perdues, les coéquipiers de Rudy Gobert ne pourront pas afficher telle prestation jeudi. Une finale est en jeu et les États-Unis au bout du chemin.