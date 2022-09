BASKET. France - Hongrie : horaires, compos... Les infos du match

FRANCE - HONGRIE. Découvrez toutes les informations de ce troisième match du groupe B entre les Français et les Hongrois qui se déroule ce dimanche 4 septembre à 20h30.

La France s'est rassurée dans ce groupe B de l'Euro de basket 2022 en remportant un succès important face à la Lituanie ce samedi (77-73). Portée par un excellent Evan Fournier et ses 27 points, les Bleus de Vincent Collet ont fait oublier la défaite lors du premier match face à l'Allemagne jeudi dernier (63-76). L'équipe de France doit confirmer ce dimanche face à la Hongrie qui est l'équipe la plus abordable de ce groupe. "Dès la deuxième partie du premier quart-temps, après notre début raté, on a senti que collectivement, on montait en pression, qu'on n'était plus la même équipe. Il est essentiel de continuer comme ça", a déclaré Vincent Collet après le succès face à la Lituanie.

En face, les Hongrois sont en grande difficulté depuis le début de la compétition. Battu à deux reprises par la Bosnie (95-85) puis par la Slovénie (103-88), la Hongrie est presque déjà dos au mur et doit tout faire pour gagner face à la France. L'équipe menée par Adam Hanga sont actuellement derniers du groupe B qui est considéré comme le groupe de la mort.

A quelle heure débute le match France - Hongrie ?

Le match France - Hongrie débutera à 20h30. Il se déroulera à la Lanxess Arena de Cologne, en Allemagne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Hongrie ?

La rencontre France - Hongrie sera diffusée sur Canal+Sport.

Quelles compositions probables pour France - Hongrie ?

Vincent Collet devrait reconduire le cinq majeur qui s'est imposé contre la Lituanie lors du dernier match (77-73). Voici la composition probable de départ : Fournier - Gobert - Heurtel - Tarpey - Yabusele.

En face l'équipe de Stojan Ivkovic devrait lui aussi s'appuyer sur le même cinq de départ que la dernière rencontre. Voici le cinq de départ probable hongrois : Varadi - Vojvoda - Allen - Benke - Keller.