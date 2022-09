BASKET. France - Bosnie : horaires, compos... Les infos du match

FRANCE - BOSNIE. Découvrez toutes les informations de ce match entre la France et la Bosnie-Herzégovine qui compte pour la quatrième journée du groupe B de cet Euro 2022 de basket.

L'équipe de France se rapproche des huitièmes de finale. Après avoir entamé cet Euro 2022 de basket dans le mauvais sens, les Bleus ont retrouvé du poil de la bête en faisant oublier la défaite contre l'Allemagne (63-76) par deux succès consécutifs contre la Lituanie (77-73) puis contre la Hongrie (78-74) même si tout n'est pas encore parfait dans le jeu. "Au-delà du résultat et de la manière, peu glorieux ce soir (dimanche), c'est le comportement qu'on a pu avoir, pas à la hauteur, et le manque d'enthousiasme qui m'ont frappé", a fustigé Vincent Collet après la courte victoire face à la Hongrie ce dimanche.

Si la France doit montrer un meilleur visage face à la Bosnie, c'est aussi et surtout parce que les Bosniaques sont en confiance et ont le même nombre de points que l'équipe de Vincent Collet. De plus, la sélection des Balkans reste sur un succès clinquant face à l'un des favoris de la compétition, la Slovénie ce dimanche (97-93).

A quelle heure débute le match France - Bosnie ?

Le match France - Bosnie débutera à 14h30 ce mardi 6 septembre. La rencontre aura lieu à la Lanxess Arena de Cologne.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Bosnie ?

La rencontre France - Bosnie sera diffusée sur Canal+Sport 360.

Quelles compositions probables pour France - Bosnie ?

Si la dernière rencontre des Bleus n'a pas été exceptionnelle, elle aura eu le mérite de donner une direction à Vincent Collet au moment de composer son cinq de départ. Pour ce France - Bosnie, il devrait donc reconduire celui qui a débuté face à la Hongrie. Voici le cinq probable des Bleus : Albicy, Fournier, Tarpey, Gobert, Yabusele.

En face, Adis Beciragic devrait, lui aussi, faire confiance au cinq de départ qu'il avait aligné face à la Slovénie. Voici le cinq majeur probable : Atic, Hallilovic, Musa, Nurkic, Roberson.