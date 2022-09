BASKET. France - Slovénie : horaire, compos probables, pronos... toutes les infos

BASKET. FRANCE - SLOVÉNIE. Déjà qualifiée pour les 8es de finale de l'EuroBasket, la France affronte, ce mercredi 7 septembre, la Slovénie pour la dernière rencontre du groupe B. Les Bleus peuvent prétendre finir leader de cette poule.

Au lendemain de sa victoire face à la Bosnie-Herzégovine (81-68), la France remet les baskets pour aller sur le parquet. Pour son dernier match de la phase de poule de l'EuroBasket, ce mercredi 7 septembre, la bande à Collet défie la Slovénie de Luka Doncic. Certains d'être qualifiés pour les 8es de finale, les Bleus (3e du groupe B) peuvent encore espérer briguer la première place de leur poule. Ce sera tout l'enjeu de cette partie : "La Slovénie sera un gros test, a prévenu Gobert. Peu importe notre classement final. Si on veut la médaille d'or, on sait qu'on devra battre de fortes équipes. Tu préfères les jouer plus tard, mais on ne peut pas tout calculer. La chose que tu peux calculer, c'est la manière dont on joue. "

Après son revers face à cette même Bosnie-Herzégovine, la Slovénie a également réussi à remettre la vitesse avant, mardi 6 septembre, en venant à bout de l'Allemagne (88-80), qui avait eu le scalp de la France, lors du match d'ouverture de l'EuroBasket. S'il bat les Bleus, ce mercredi 7 septembre, le champion d'Europe en titre finira leader de la poule B. C'est un match au sommet !

Le dernier match de la phase de la poule B de l'EuroBasket entre la France et la Slovénie se déroule à la Lanxess Arena de Cologne. Ce match au sommet commence à 17h15.

Comme c’est le cas pour depuis le début de l'EuroBasket, la rencontre entre la France et la Slovénie est à suivre sur Canal+ Sport 360. Cette chaîne fait partie du bouquet Canal +.

Pour suivre France - Slovénie en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul et unique choix. Celui de souscrire à un abonnement 100% digital à My Canal ce qui vous permettra de suivre le dernier match du groupe B de l'EuroBasket en direct sur Canal+ Sport 360.

Le 5 probable pour la France : Yabusele, Fournier, Albicy, Gobert, Tarpey.

Le 5 probable pour la Slovénie : Blazic, Cancar, Doncic, Dragic, Tobey.