BASKET. France - Slovénie : la France défait devant la Slovénie de Doncic, le résumé du match

19:30 - Rudy Gobert (pivot de l'équipe de France) : "On veut la médaille d’or"

Auprès de Canal +, le pivot de l'équipe de France s'est exprimé sur le parcours qui attend les Bleus après la défaite face à la Slovénie : "C’était un match physique. On était revenus à égalité. On doit être meilleurs en fin de match. On doit continuer de progresser. On aura une route plus difficile. On n’a plus de joker. Malgré cet arbitrage, qui fait tourner le cours d’un match, on se doit d’être meilleurs. On a mis le match dans les mains des arbitres. On a toujours la confiance. On doit la traduire par des actions sur le terrain. On a été vraiment vaillants face à la Slovénie. On n’est pas là pour avoir une route facile pour la suite de la compétition. On veut la médaille d’or."