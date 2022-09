France - Italie : heure, chaîne, streaming... Les infos du match

FRANCE - ITALIE. Découvrez toutes les informations de ce quart de finale de l'Euro 2022 de basket entre la France et l'Italie qui se joue ce mercredi 14 septembre à 17h15.

L'équipe de France doit être très heureuse de jouer ce quart de finale de cet Euro 2022 de basket. En effet, l'aventure aurait pu, voire aurait du s'arrêter en huitième de finale mais un miracle est arrivé. Mené de deux points dans les dernière secondes de son huitième de finale face à la Turquie, la France est parvenu à arracher une prolongation grâce à un rebond offensif combiné d'un dunk pour Rudy Gobert. Au final les Bleus se sont imposés en prolongation (87-86) et ont rejoint les quarts. "C'est probablement le scénario le plus dingue que j'ai vécu avec les Bleus [...] La fin relève du miracle", a déclaré Vincent Collet après le huitième de finale.

En face l'Italie a créée la grosse surprise de ces huitièmes de finale en éliminant la Serbie de Jokic (94-86) et ce malgré les 32 points du grand pivot serbe. Les Italiens étaient les derniers à se qualifier dans le groupe C et a surpris lors de la phase finale et pourraient gêner des Bleus qui ne parviennent pas à être constant sur tout un match. Après la rencontre face aux Serbes, le sélectionneur italien Gianmarco Pozzecco a fait le chaud en zone mixte : "Vous savez que je viens de fêter la victoire avec Giannis Antetokounmpo ?! Je l'ai croisé dans le couloir, je lui ai sauté au cou ! J'ai sauté tellement haut parce qu'il est si grand. Je ne pense pas qu'il m'a reconnu au début."

A quelle heure débute le match France - Italie ?

Le match France - Italie débutera ce mercredi 14 septembre à 17h15. Il se déroulera à la Mercedes-Benz Arena de Berlin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - Italie ?

France - Italie sera diffusé comme depuis le début de la compétition en exclusivité sur les antennes de Canal+.

Pour regarder la rencontre via un lien streaming internet, il faut vous connecter sur la plateforme MyCanal qui diffuse en exclusivité la rencontre comptant pour l'Eurobasket.

Quelles compositions probables pour France - Italie ?

Depuis trois matchs maintenant, Vincent Collet semble avoir trouvé son cinq majeur et il devrait le reconduire pour ce France - Italie. Voici la compo probable des Bleus : Albicy, Fournier, Tarpey, Yabusele, Gobert.

En face l'Italie devrait également s'appuyer sur le même cinq de départ que lors de leur incroyable victoire face à la Serbie. Voici la compo probable : Spissu, Tonut, Fontecchio, Polonara, Melli.