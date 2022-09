BASKET. France - Canada : les Françaises sèchement battues, le résumé

12:10 - Le résumé du match

Les Bleues ne confirment pas dans cette Coupe du monde féminine 2022 de basket. Après une belle victoire face à l'Australie lors de la première journée du groupe B, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont buté sur les Canadiennes (45-59). La première période a surtout été marquée par le manque d'adresse des deux équipes. Les Françaises ont été à 7/35 au shoot et à 0/10 à trois points. Elles finissent le premier acte avec 17 petits points et la meilleure marqueuse française était à quatre points. En face, le Canada n'a pas nécessairement mieux joué que leurs adversaires mais elles ont accéléré à quelques encablures de la fin du premier acte. Une action le montre. Carleton shoote à trois points, réussit son panier et une faute est sifflée pour l'une de ses coéquipières donnant ainsi une possession supplémentaire aux nord-Américaines. Sur cette action, les Canadiennes ont pris cinq points. À la mi-temps, le Canada menait de 12 points face à la France (29-17) malgré un 9/38 au shoot. En deuxième mi-temps, les deux équipes ont réglé un peu plus la mire mais à ce petit jeu là, l'avantage a tourné en faveur des Canadiennes. Les nord-Américaines ont toujours su maintenir leurs adversaires à distance de 12-15 points en moyenne laissant les Françaises incapables d'enchainer une bonne série. Au final les Bleues terminent à 19/62 au shoot et un terrible 3/19 à trois points. L'équipe de Jean-Aimé Toupane devra relever la tête face au Mali ce dimanche.