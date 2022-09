BASKET. France - Chine : heure, chaîne TV... Les infos du match

France-Chine. Deux jours après une défaite rageante face à la Serbie, la France se trouve au pied d'un mur. En quart de finale de la Coupe du Monde se dresse la Chine, puissance émergente du basket mondial.

Faut-il y voir une chance, un quelconque signe du destin ? Après sa défaite contre la Serbie, il y a deux jours, la France savait qu'elle venait de se saborder et se voyait déjà entre les mains implacables des Américaines, condamnées à réaliser l'impossible avec les deux pieds et un bras dans l'avion du retour. Finalement, le sort en a décidé autrement et à la place des triples tenantes du titre, les Bleues ont hérité de la Chine. Un moindre mal. "Nous avons toutes eu la même réaction après le tirage. Même si ce sera dur, nous étions forcément un peu contentes et plutôt rassurées. On ne va pas se mentir : c'est mieux de jouer la Chine", admet Alexia Chartereau. Mieux mais pas vraiment un cadeau non plus.

Peur sur le rebond

A la place de l'Everest, l'intérieure et ses partenaires voient se dresser face à elle une muraille, un adversaire à la puissance émergente et qui a impressionné depuis le début de la compétition. En effet, en Australie, les Chinoises ont affiché une force collective étonnante et n'ont connu la défaite que face aux imprenables américaines (63-77). Elles sont d'ailleurs la meilleure équipe derrière ces dernières au nombre de points marqués (88,8 pts/match en moyenne). Une machine à marquer et à aspirer le ballon au rebond. Dans ce secteur, les Chinoises n'ont pas d'équivalent bien aidées par la présence d'Yueri Li (2,00 m) et Xu Han (2,05 m) dans la raquette. Les deux tours de l'empire du milieu et leurs coéquipières captent en moyenne 46,6 rebonds depuis le début de la compétition. Un problème majeur pour des Françaises en très grande difficulté dans le domaine et qui n'ont pas encore réussi à trouver la clé pour protéger leur cercle, se faisant punir presque à chaque fois, notamment contre la Serbie qui s'est régalée des secondes chances offertes (44 rebonds dont 16 offensifs contre 25 aux Bleues, ndlr). "On peaufine notre plan de jeu. Même si elles sont grandes et mobiles, il faudra batailler pendant 40 minutes pour les tenir éloignées du cercle", indique Toupane.

Un plan difficile à mettre en place et peut-être pas le meilleur pour les Bleues. En effet, leur salut pourrait passer par leur capacité à entraîner ce quart de finale sur un autre terrain. "Sur un quart, ce n'est pas le basket qui va primer mais les intentions, l'intensité, l'énergie, et l'envie Ça va être un match intense, émotionnellement et physiquement. Il faudra tenir le plus longtemps possible, (faire preuve) d'endurance mentale, rester au contact. Ça va se jouer jusqu'au bout", soutient Sarah Michel. La capitaine française en appelle à ce supplément d'âme qui peut renverser toutes les situations, même les plus défavorables.

"On n'a rien à perdre"

Avec les blessures et forfaits de ses cadres, la bande à Toupane a connu son lot de mésaventure et a malgré tout trouver les ressources pour faire corps et proposer un basket cohérent, susceptible de rivaliser avec l'élite mondiale. "Il reste de la déception mais la force de cette équipe est sa capacité à vite passer à la prochaine étape. On se dit qu'on a encore une chance et l'opportunité de continuer l'aventure. Ce groupe n'a pas envie de s'arrêter là", croit le sélectionneur français, confiant dans la capacité de son groupe à réagir fort après le revers serbe.

Un caractère forgé par les épreuves donc mais aussi par l'insouciance de la jeunesse incarnée par Rupert et Fauthoux. Du haut de ses 21 ans, la meneuse fulminait il y a deux jours sans pourtant voir de raison d'abdiquer. "Personne ne nous attendait en quarts avec la préparation qu'on a eue. Je pense qu'on a encore des coups à jouer. Pourquoi pas éliminer les Etats-Unis ou la Chine. Si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. On n'a rien à perdre", disait-elle, le regard noir plein de rage, de fierté et de détermination après la défaite contre la Serbie. Un discours repris en chœur par Sarah Michel. "On a notre chance", clame la capitaine de l'équipe de France. Une chance à saisir car toute muraille, même celle érigée par la Chine, rescelle une faille et les Françaises ont assez d'armes et de cœur pour la trouver.

Le quart de finale de la Coupe du Monde de basket féminin entre la France et la Chine aura lieu à partir de 10h, au Sydney SuperDome de Sydney.

Le quart de finale de la Coupe du Monde de basket féminin entre la France et la Chine sera retransmis en direct sur beIN Sport 1, ainsi que France 4, en clair.

Le match couperet entre la France de Marine Fauthoux et la Chine d'Yueru Li sera accessible en streaming sur les plateformes MyCanal.

BetClic : France : 6,50 / Chine : 1,07

Parions Sport : France : 7,40 / Chine : 1,09

Winamax : France : 6,75 / Chine : 1,07