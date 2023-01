NBA Paris Game 2023 : suivez Detroit Pistons - Chicago Bulls en direct

Si le premier panier du match a été inscrit par Nikola Vucevic à 0 degrés, le pivot a remis ça quelques secondes plus tard à l'entrée de la raquette.

Nikola Vucevic remporte l'entre-deux face à Isaiah Stewart et c'est parti pour la rencontre.

Avant le début de la rencontre, Nikola Vucevic, Killian Hayes et Tony Parker ont prononcé un discours remerciant la NBA et les fans d'être aussi nombreux.

Après les Bulls, place aux Pistons de Detroit : Killian Hayes, Jaden Ivey, Bojan Bogdanovic, Saddiq Bey et Isaiah Stewart.

Alors que le NBA Paris Game 2023 va démarrer d'un instant à l'autre avec un protocole à l'américaine, plusieurs pilotes de Formule 1 sont présent à l'Accor Arena : Charles Leclerc, Pierre Gasly et Esteban Ocon.

Alors que les Bulls luttent pour les playoffs à l'Est, Chicago se repose depuis le début de saison sur son prolifique duo d'arrières, Zach LaVine (23,9 pts/match) et DeMar DeRozan (26,1 pts/match).

Si les superstars de la NBA Zach LaVine et DeMar Derozan sont attendues ce soir à l'Accor Arena pour affronter les Pistons, un Français fera face aux Bulls : Killian Hayes.

20:25 - Neuf titres sur le parquet

Alors que Chicago et Detroit vont s'affronter à partir de 21 heures lors du NBA Paris Game 2023, les deux franchises américaines ont neuf titres de NBA : six pour les Bulls et trois pour les Pistons.