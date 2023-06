Cette finale du Championnat de France de basketball est largement dominé par Monaco qui mène désormais 2 à 0. Les Monégasques pourraient être sacrés champions dès le match 3 qui se jouera à Roland-Garros jeudi 15 juin.

A peine terminé, Roland-Garros rouvre ses portes. Après le tennis, le complexe accueillera jeudi 15 juin sur le court Philippe-Chatrier le match 3 entre les Metropolitans 92 et Monaco. Malgré la présence de Victor Wembanyama dans les rangs des Metropolitans 92, Monaco domine la série. Mieux ils ont un ascendant psychologique sur Boulogne Levallois. Le club de la région parisienne n'a plus gagné une rencontre face au Monégasque depuis 5 matchs. Le dernier succès des Mets remonte au 30 janvier 2022.

Les Monégasques sont en réalité dans la suite logique de leur très belle saison. Ils sont arrivés premier de la Betclic Elite cette saison en ne perdant que 8 fois et en comptabilisant 26 victoires. Ils ont terminé 3e de l'Euroligue en dominant le FC Barcelone le 21 mai dernier (78-66). A l'expérience, ils sont allés chercher les deux premiers succès dans cette finale face au Mets et mènent 2 à 0. A Roland-Garros, Monaco espère décrocher le premier titre de son histoire car jusqu'ici, le club reste sur trois échecs en quatre ans. Ils se sont en effet inclinés en finale en 2018, en 2019 et 2022.

Le Palais des Sports Marcel Cerdan n'a que 2 800 places tandis que le central de Roland-Garros dispose de 14 900 billets qui ont déjà tous été vendus. En cas de victoire des Mets, il y aura un nouvel affrontement à Roland-Garros. Des billets seront donc remis en ligne pour une affiche qui pourrait avoir lieu samedi 17 juin. Pour s'en procurer, il faudra se rendre sur le site du club de Boulogne Levallois. Les premiers prix des places oscillent autour de 20 euros. Mais attention, la billetterie est prise d'assaut et les places partent très rapidement.

Le début de la rencontre Metropolitans 92 - Monaco est prévue à Porte d'Auteuil à 20h30.

Le match 3 de cette finale Metropolitans 92 - Monaco ne se jouera pas dans Palais des Sports Marcel Cerdan de Boulogne Levallois. Les Mets ont décidé d'être à domicile dans l'enceinte de Roland-Garros. En cas de victoire des Mets, le match 4 s'effectuera aussi à Roland-Garros.

Le match entre les Metropolitans 92 et Monaco sera retransmis sur le canal de BeIN Sport.