Coupe du monde de basket : qui obtiendra le dernier billet pour les demi-finales ?

Alors qu'un alléchant Etats-Unis - Allemagne se prépare, la Serbie attend son adversaire devant le match Canada - Slovénie.

Malgré l'élimination des Bleus dès le premier tour puis de l'Espagne championne du monde en titre au second tour, la Coupe du Monde de Basket se poursuit. Les surprenants Lettons, tombeurs des Bleus et de la Roja, ont cette fois été battus par l'Allemagne (81-79). La Mannschaft met un terme à l'épopée lettonne, qui ont su maintenir l'espoir dans un dernier quart-temps qui les a vus remonter presqu'entièrement un retard de 14 points. Les Allemands affronteront, pour leur première demi-finale mondiale depuis 2002, les Etats-Unis, qui ont étrillé l'Italie dans leur quart de finale (100-63).

Enfin, la Serbie a étouffé la Lituanie (87-68), pourtant victorieuse contre les Etats-Unis dans la deuxième phase de poule. Les compatriotes du champion NBA et MVP des finales Nikola Jokic, absent de cette Coupe du Monde, joueront contre le gagnant du match entre le Canada et la Slovénie. Le match est à suivre sur beIN Sports 1 à partir de 14h30 ce mercredi 6 septembre, pour retrouver notamment Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Les demi-finales sont programmées pour le vendredi 8 septembre.

Toutes les informations sur la coupe du monde de basket 2023

L'ensemble des rencontres est retransmis par la chaîne payante beIN Sports. Les affiches de Bleus seront intégralement diffusés par BeIN Sports. La FIBA propose un service de streaming payant, Courtside 1891, pour visionner tous les matchs de la compétition.

Cette Coupe du monde de basket a débuté le 25 août et se terminera le 10 septembre 2023.

Cette Coupe du monde 2023 a lieu dans trois pays asiatiques : l'Indonésie (Jakarta), le Japon (Okinawa) et les Philippines (Manille). Les phases finales se joueront à Manille.

Canada - Slovénie à 14h30

Jeudi 7 septembre

Matchs de classement (5-8)

Vendredi 8 septembre

Demi-finales

Samedi 9 septembre

Matchs de classement (5-6)

Dimanche 10 septembre

Petite finale (match pour la 3e place)

Finale

La France n'a jamais remporté la Coupe du monde de basket. La nation la plus titrée sont les Etats-Unis et anciennement la Yougoslavie.