France - Lettonie : heure, diffusion TV... Les infos du deuxième match des Bleus !

FRANCE - LETTONIE. Deuxième match à la Coupe du monde pour les Bleus qui n'ont plus le droit à l'erreur. L'équipe de France doit s'imposer contre la Lettonie pour rester en lice dans le Mondial. Heure, chaîne TV... Découvrez toutes les informations sur cette rencontre.

La victoire ou la porte ! L'équipe de France n'a plus le choix dans cette Coupe du monde de basket. Après une lourde défaite inaugurale vendredi face au Canada (95-65), les Bleus défient les Lettons et sont obligés de l'emporter s'ils ne veulent pas être éliminés dès le tour préliminaire. Un match compliqué en vue face à la Lettonie qui a déroulé pour sa première rencontre (victoire 109-70 face au Liban). Si certains joueurs français ont sonné la révolte comme Nicolas Batum ou Evan Fournier, il faudra maintenant lier les actes aux paroles. Si les Bleus sont favoris de cette rencontre sur le "papier", ils pourront également compter sur les forfaits des deux stars Kristaps Porzingis et Janis Strelnieks. En difficulté face aux Canadiens, Rudy Gobert est attendu pour ce deuxième match du Mondial. Le pivot tricolore en a profité pour placer les joueurs face à leurs responsabilités : "Parler pour parler ce n'est pas toujours bon. L'important c'est d'être honnête envers soi-même et envers ses coéquipiers. Et on a la chance d'avoir un groupe qui se respecte beaucoup et capable de se regarder dans les yeux et avoir des conversations sur ce qu'on peut faire mieux."

À quelle heure débute France - Lettonie ?

Le coup d'envoi du deuxième match du tour préliminaire à la Coupe du monde de basket Community Shield opposant l'équipe de France à la Lettonie est prévu dimanche 27 août à 15h30 à l'Indonesia Arena de Jakarta (Indonésie).

Sur quelle chaîne regarder France - Lettonie ?

Détenteur des droits TV de la Coupe du monde de basket, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche entre la France et la Lettonie.

Si vous souhaitez regarder la deuxième rencontre des Bleus à la Coupe du monde de basket face à la Lettonie sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports.

Quelles sont les compositions de France - Lettonie ?

France : N.De Colo - E.Fournier - N.Batum - G.Yabusele - R.Gobert.

Lettonie : D.Bertans - A.Grazulis - R.Kurucs - R.Smits - A.Zagars

Quels sont les pronostics de France - Lettonie ?