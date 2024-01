NBA. Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets : les Nets enflamment la fin de troisième quart temps, suivez le NBA Paris Game en direct

Mikal Bridges est plus incisif dans ce deuxième acte et continue son travail de sape dans ce Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets. Il retourne sur la ligne des lancers francs.

21:10 - L'analyse de Caris Levert à la pause

"C'est génial de venir ici et de jouer à Paris. On est très contents de notre première période et notamment défensivement car on a encaissé que 34 points", a déclaré Caris Levert au micro de Canal+.