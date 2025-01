NBA Paris Games 2025 : dates, diffusion TV et chasse au trésor de Wembanyama... Les infos

La NBA est de retour à Paris cette semaine et bonne nouvelle, ce sont les Spurs de Wembanyama qui s'installent en France.

Depuis un an, Victor Wembanyama n'attend que cela. Et cette année, bonne nouvelle pour les fans, il n'y a pas un match, mais deux ! Les Spurs affrontent à deux reprises les Pacers d'Indiana et espèrent remporter les deux matchs, très importants dans la suite de la saison et l'objectif de qualification des playoffs. Mauvaise nouvelle pour "Wemby", les Pacers sont favoris de cette double confrontation avec un bilan positif (24-19, 56 %). Cinquièmes de la conférence Est, les coéquipiers de Pascal Siakam et Tyrese Haliburton sont en grande forme contrairement aux Spurs, seulement 12e de la conférence Ouest.

Mais qui dit France, dit évènement particulier pour Wembanyama qui a décidé de récompenser les fans français avec une immense chasse au trésor pour remporter des places. Le basketteur français a annoncé l'organisation de cet évènement avec douze billets à gagner au total. L'opération se déroule à partir de ce dimanche midi à Paris, Lyon, Lille, Marseille et Bordeaux. Dans chacune de ces villes, un QR code est à trouver. Chaque QR code donne accès à deux billets. "Je ne pouvais pas revenir sur la capitale sans vous donner l'occasion de venir me voir jouer", a écrit Victor Wembanyama sur les réseaux sociaux.

Dates

La franchise des Spurs disputera deux rencontres de saison régulière contre les Indiana Pacers, jeudi 23 et samedi 25 janvier, à l'Accor Arena (Bercy). La première rencontre se disputera jeudi 23 janvier (20 h), la seconde deux jours plus tard (18 h).

Diffusion TV

Les rencontres seront à vivre sur beIN Sports et Canal+. Une journée spéciale NBA sera proposée sur beIN Sports 1 jeudi 23 janvier, de 9 h 15 à 0 h 45. La deuxième rencontre, la programmation spéciale s'étendra de 15 h 15 à 23 h 45 sur beIN Sports 3. De son côté, Canal+ diffusera les rencontres en clair et prendra l'antenne de 19 h à 22 h 45 jeudi 23 et de 18 h à 21 h samedi 25.

NBA Paris Jam

"Une célébration unique, associant basketball, musique et divertissement à travers une série de matchs mettant en vedette les légendes de la NBA Jalen Rose et Joakim Noah, des célébrités, des athlètes et des influenceurs qui seront coachés par le pilote automobile français Esteban Ocon et l'icône française du judo Teddy Riner". Voici le programme de ce match des célébrités prévu le vendredi 24 janvier à 20 h.