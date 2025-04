LeBron James sort sa Barbie ! Une vente exclusive organisée en France à un prix très élevé, comment se la procurer ?

La star du basket va être mis à l'honneur par Barbie avec une poupée à son effigie. Un pop up exclusif va d'ailleurs ouvrir en France.

La légende de la NBA LeBron James et Barbie, ont annoncé une collaboration étonnante avec une poupée à l'effigie de la star du basket mondial. Et bonne nouvelle, la France dévoilera un pop-up aux couleurs du LeBron James Kenbassador avec une mise en vente en avant-première du samedi 12 avril à partir de 10h au lundi 14 avril au Citadium de Paris, au 50-56 Rue de Caumartin 75009 Paris avant un lancement officiel sur Amazon et le site Mattel Creations à partir du 14. Son prix de vente sera de 109,99 euros avec des quantités limitées.

"Ken est le meilleur ami et soutien de Barbie depuis longtemps. Nous sommes ravis de proposer aux fans une nouvelle version de Ken qui met à l'honneur LeBron en tant que modèle, icône culturelle, et source d'inspiration" a lancé Krista Berger, vice-présidente senior de Barbie et responsable mondiale des poupées chez Mattel dans un communiqué de presse.

"Un véritable privilège" lance LeBron James

"Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'être entouré de modèles qui m'ont non seulement inspiré, mais qui m'ont aussi montré ce qu'il est possible de faire en travaillant dur et en s'investissant. Aujourd'hui, en tant qu'adulte, je mesure l'importance cruciale pour les jeunes d'avoir des figures positives auxquelles s'identifier. C'est pourquoi collaborer avec Barbie pour le lancement des poupées

LeBron James Kenbassadors est un véritable privilège. C'est une belle occasion de célébrer le rôle essentiel de ces modèles qui insufflent confiance, nourrissent les rêves, et montrent aux enfants qu'ils peuvent, eux aussi, accomplir de grandes choses."

La poupée LeBron James lui ressemble jusque dans les moindres détails, y compris sa taille explique le communiqué. Elle dépasse la poupée Ken standard de 2,54 centimètres, ce qui lui vaut un packaging personnalisé, plus grand que le format habituel. Lebron James a collaboré étroitement avec l'équipe Barbie pour concevoir la tenue de sa poupée. Elle arbore une veste varsity sur un t-shirt "We Are Family" de la LeBron James Family Foundation, des baskets Nike Terminator High, des écouteurs Beats, des lunettes de soleil, une banane, une montre, et bien sûr, son iconique bracelet "I Promise".

Sachez que cette dernière s'arrache déjà aux Etats-Unis avec des prix exorbitants à plus de 150 dollars...