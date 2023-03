"Mort de Just Fontaine : ses obsèques ce lundi, quelles sont les personnalités présentes ?"

Décédé le 1er mars, Just Fontaine aura droit à un dernier hommage ce lundi 6 mars.

Attaquant de l'équipe de France des années 60, la légende française Just Fontaine est décédée mercredi 1er mars. Champion de France à quatre reprises, vainqueur de la Coupe de France, mais surtout meilleur buteur des Bleus à la Coupe du monde 1958 en inscrivant 13 buts en une seule compétition, un record, Just Fontaine a écrit l'histoire du football français. Mort à l'âge de 89 ans, Just Fontaine est enterré ce lundi 6 mars à Toulouse.

Après les nombreux hommages du football français tout au long du week-end, "Justo" aura droit à un dernier hommage à la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse. Selon France Bleu Occitanie, la cathédrale Saint-Etienne sera comble avec au moins 1 400 personnes. Parmi les personnalités Philippe Diallo, président par intérim de la FFF sera présent ce lundi à Toulouse pour assister aux obsèques tout comme Alain Giresse ou encore Jean-Claude Darmon. "C'est une personnalité importante pour la ville et pour le sport. Cela demande bien sûr de l'organisation. On a habituellement 980 places mais on peut monter à 1.400 pour de telles cérémonies. On ne ferme pas les portes, on accueillera les personnes qui viennent pour se recueillir" a expliqué l'Abbé.

De nombreux hommages

Après l'annonce du décès de Just Fontaine, de nombreux hommages ont été postés par différents acteurs du football français. Le PSG a notamment salué son ancien coach sur les réseaux sociaux. "Une pensée pour Just Fontaine. C'est un monument du football français qui nous a quittés, et un triste jour pour les amoureux du Paris Saint-Germain, un club qu'il avait mené à la première division il y a 50 ans". Toulouse, là ou est mort Just Fontaine, rend également un hommage appuyé à sa légende. "Notre peine est immense à l'heure d'apprendre la disparition de Just Fontaine. Il avait entrainé l'US Toulouse et portait notre ville dans son coeur, où il était installé, rappelle le club. Le TéFéCé adresse ses pensées les plus sincères à Arlette, son épouse, ainsi qu'à ses proches."

Phillipe Diallo, président de la FFF jusqu'en juin et les prochaines élections, a indiqué qu'il y aurait une minute d'hommage sur tous les terrains de foot en France ce week-end. "Le décès de Just Fontaine plonge le football français dans une profonde émotion et une immense tristesse. Just Fontaine a marqué de son empreinte le football français et international. Il en était une figure emblématique, avec son incroyable record de 13 buts à la Coupe du monde de 1958. Il a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de l'Équipe de France. Au-delà de son immense carrière de joueur, Just Fontaine a joué un rôle majeur dans le rayonnement du football français. Sélectionneur, entraîneur, il est aussi à l'origine de l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) dont il a été le premier président. Les joueurs professionnels, toutes générations confondues, lui doivent beaucoup."

Emmanuel Macron a également rendu hommage au "mythe" dans un tweet alors que la ministre des Sports parle d'un "joueur mythique du Stade de Reims, défenseur infatigable du patrimoine de l'équipe de France et détenteur, depuis 1958, du record de 13 buts marqués en Coupe du monde. Condoléances à sa famille et à ses proches."

Enfin, Didier Deschamps, actuel sélectionneur des Bleus, a également rendu hommage à "Justo". "La disparition de Just Fontaine m'attriste, comme elle attristera forcément toutes celles et tous ceux qui aiment le football et notre sélection nationale. Justo est et restera une légende de l'Équipe de France. L'attaquant qui, en marquant 13 buts lors d'une phase finale de Coupe du Monde, celle de 1958, a signé un record toujours inégalé lors de la première grande épopée des Bleus en Coupe du Monde. Joueurs puis sélectionneur, j'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises. Notamment chez lui, à Toulouse, en septembre 2017. Justo était un homme d'une très grande gentillesse, très respectueux des générations qui ont succédé à la sienne chez les Bleus. Son attachement à l'équipe de France était fort et sincère. J'adresse une pensée amicale et émue à sa famille, ses proches et tous nos grands anciens aujourd'hui dans la peine."

en savoir plus

Biographie courte de Just Fontaine - Just Fontaine est un footballeur français né à Marrakech, au Maroc. Évoluant au poste d'avant-centre, il entre dans l'histoire du football mondial en 1958 en inscrivant 13 buts en 6 matchs lors de la phase finale de la Coupe du monde en Suède.

Il débute sa carrière professionnelle en 1950 à l'US marocaine de Casablanca. Trois ans plus tard, il est recruté par l'OGC Nice. Il révèle alors ses talents de buteur en marquant 42 buts en 3 saisons. En 1956, il signe au stade de Reims. Il a la mission délicate de combler le vide laissé par Raymond Kopa. Malgré une grave blessure qui l'écarte des terrains pendant presque un an, il inscrit 122 buts en 6 saisons, terminant meilleur buteur du championnat à deux reprises (1958, 1960). Son club s'incline en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1959.

Lors de sa première sélection en équipe de France face au Luxembourg en décembre 1953, il réalise un début fracassant en signant un triplé. Avec un ratio de 1,43 but par match avec les Bleus (21 sélections, 30 buts), Just Fontaine confirme sa grande efficacité au cours de la Coupe de monde en Suède en 1958 (13 buts en 6 matches). Il marque notamment 4 buts contre la RFA qui permet à la France de terminer à la troisième place.

Les blessures le contraignent à mettre un terme à sa carrière de joueur prématurément en 1962. Après une brève expérience en tant que sélectionneur de l'équipe de France, il devient l'entraîneur du PSG qu'il parvient à hisser en première division. En 1978-1979, il est entraîneur du Toulouse FC et est nommé sélectionneur du Maroc pour disputer la CAN 1980, où il obtient une belle troisième place. En 2013, il est fait officier de la Légion d'honneur.

En 1958, Just Fontaine dispute sa première et unique coupe du Monde de football en Suède. Aligné aux côtés de Roger Piantoni et Raymond Kopa, l'attaquant se révèle aux yeux du monde entier grâce à une performance qui ne sera surement jamais battue. En effet, Fontaine marche littéralement sur ses adversaires, inscrivant notamment un triplé face au Paraguay. Surtout, il est l'auteur d'un quadruplé de légende face à la RFA, qui permet à la France de décrocher la troisième place du mondial. Au total, Just Fontaine inscrit 13 buts en 6 matchs. Un demi-siècle plus tard, il reste encore le quatrième buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, mais est le seul détenteur du nombre de but réalisé sur une seule édition.

Just Fontaine est très célèbre pour être le détenteur du nombre de buts marqués dans une seule Coupe du Monde. En 1958, en Suède le numéro 17 des bleus a mis le ballon au fond des filets à chaque rencontre (Yougoslavie, Paraguay, Ecosse, Irlande du Nord et Brésil). En poule et en phase finale, l'attaquant a fini la compétition avec 13 buts. Ce record est jusqu'à présent inégalé et le sera encore peut-être très longtemps. Le principal intéressé s'en était même amusé avec le temps. A chaque fois qu'on lui posait la question, il s'amusait à répondre "Dans 2000 ans, si on joue encore au foot, il est fort possible qu'on pose encore cette question. Et il est probable que la réponse soit " non, toujours pas ".

Après sa carrière de joueur, Just Fontaine s'est mué en entraineur. Entre 1973 et 1976 par exemple, il a permis au Paris-Saint-Germain de grimper en première division française qui n'est depuis jamais redescendu. Il était dans la capitale très apprécié notamment par ses joueurs avec qui il a partagé des moments de vie comme il l'a précisé de nombreuses fois. "Je jouais aux cartes avec eux. Ça ne plaisait pas. Une carrière ne tient pas à grand-chose ".

La période 1956-1962 est sans doute l'apogée de la carrière de Just Fontaine en sélection avec la Coupe du Monde 1958 mais aussi en club avec le Stade de Reims. Avec 122 buts en 131 matchs et 6 saisons, l'attaquant français a marqué l'histoire du club en terminant à deux reprises meilleur buteur du Championnat en 1958 et 1960.

"Justo" est né à Marrakech dans le quartier de Guéliz. Sa mère était espagnole. Son père était français et fonctionnaire à la Régie des tabacs. Il a commencé le football dans le Maghreb en y devenant professionnel avant de rejoindre la France où il est devenu une légende.

En trois années à l'US Marocaine, le buteur Just Fontaine n'est pas reparti les mains libres en remportant 5 trophées dont le Championnat du Maroc en 1952. En France, il a soulevé 8 trophées avec l'OGC Nice et le Stade de Reims. En sélection nationale, il n'a pas pu goûter à la joie de brandir la coupe Jules Rimet, même si en 1958, il est arrivé avec ses coéquipiers troisième de la Coupe du Monde.