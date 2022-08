"Paul Pogba : menacé au fusil d'assaut, de nouvelles révélations"

AFFAIRE POGBA. RMC Sport a dévoilé de nouveaux détails sur l'affaire Paul Pogba, notamment lorsque des hommes armés l'ont menacé.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 10h30] 13 millions d'euros. C'est la somme qu'un groupe de proches, formé d'"amis d'enfance" et de son grand frère Mathias, a exigé de Paul Pogba, selon les accusations du joueur de l'équipe de France. L'affaire de tentative d'extorsion agite le monde du football depuis quelques jours et selon les derniers éléments du dossier consultés et révélés par Franceinfo le mardi 30 août, le milieu de terrain a versé des dizaines des milliers d'euros, 100 000 précisément, à ces extorqueurs en mars 2022. Une somme conséquente mais loin d'atteindre les trois millions que réclamaient "immédiatement" le groupe, toujours selon le joueur de l'équipe de France. Le footballeur a expliqué aux enquêteurs avoir tenté de retirer les trois millions d'euros auprès de ses banques qui ont refusé de livrer les liquidités et n'ont permis le retrait que de 100 000 euros.

Ce mardi 30 août, RMC Sport a dévoilé de nouveaux détails sur l'affaire dont celui du jour où le joueur de la Juve a été menacé par des hommes armés. Selon des sources proches de l'enquête, en mars 2022, Paul Pogba a été conduit dans un appartement parisien après qu'il soit entré en contact avec d'anciennes fréquentations dans le cadre d'une visite dans son ancien quartier à Roissy-en-Brie comme l'explique le média. Deux individus cagoulés et armés sont alors sortis d'une pièce de l'appartement et l'ont braqué avec un M16 et un fusil d'assaut. En raison du non-paiement des 13 millions d'euros exigés par ces hommes, Pogba se serait vu contraint d'accepter la présence en permanence à ses côtés d'un dénommé Babacar. En avril 2022, il a remis 100 000 euros à cet individu et a accepté de signer un document qui l'engage à payer le reste de la somme, ajoute Franceinfo. L'enquête de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) doit vérifier ces affirmations.

L'enquête ouverte depuis le 3 août 2022 pour "tentative d'extorsion en bande organisée" sur Paul Pogba et confiée à l'OCLCO est toujours en cours. Et une question se pose : aura-t-elle un impact sur la sélection du joueur en équipe de France ? Les déclarations du président de la Fédération française de football (FFF), Noël Le Graët, sur RMC Sport semblent indiquer que non : "J'adore Paul. J'espère que ça ne remet pas en cause sa place en équipe de France". L'homme a ajouté : "Pour le moment on est au début d'une affaire. Personne n'est allé au tribunal à ce que je sache pour le moment. A ce stade ce ne sont que des rumeurs." Mais l'affaire pourrait s'étendre en longueur Paul et Mathias Pogba ne cessant de répondre à chaque "offensive".

1- L'intriguant message de Mathias Pogba

L'affaire Pogba débute le samedi 27 août. Ce jour là Mathias Pogba, 32 ans, publie une série de message intrigants sur les réseaux sociaux. Le frère aîné de Paul Pogba promettait alors de "grandes révélations" sur son cadet, 29 ans, mettant le monde du foot dans une attente fébrile. Dans cette vidéo diffusée en quatre langues (français, italien, anglais et espagnol), Mathias Pogba, lui-même footballeur professionnel, annonçait que "le monde entier", comme la Juventus Turin, le club italien où son frère est revenu cet été après un premier passage entre 2012 et 2016, et six saisons à Manchester United, "méritent de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s'il (Paul Pogba) mérite vraiment l'admiration, le respect, sa place en équipe de France, s'il est une personne digne de confiance". "Tout cela risque d'être explosif", concluait-il, sans plus de précisions.

2- Le communiqué des avocats de Paul Pogba

Dimanche 28 août, Paul Pogba contre-attaquait via un communiqué signé de ses avocats et de son agente Rafaela Pimenta, qui vient de prendre la tête de la société de Mino Raiola, l'agent-star récemment décédé. "Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba", indiquait le communiqué. "Les autorités compétentes en Italie et en France ont été saisies il y a un mois et il n'y aura plus d'autres commentaires par rapport à l'enquête en cours", poursuivaient les représentants de Paul Pogba dans ce communiqué.

3- Les détails de l'affaire d'extorsion présumée

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP qu'une enquête a été ouverte en France début août et confiée aux services de la Direction centrale de la police judiciaire (DCPJ). Selon France Info, Paul Pogba a confié durant les auditions aux enquêteurs de l'Office central de lutte contre le crime organisé qu'il aurait "notamment été piégé par des amis d'enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d'assaut". Ils lui auraient réclamé 13 millions d'euros pour "service rendu", lui reprochant de ne pas les avoir aidés financièrement depuis qu'il est devenu joueur professionnel.

Selon France Info toujours, Paul Pogba, actuellement éloigné des terrains en raison d'une blessure au genou droit, a assuré aux enquêteurs qu'il avait également plusieurs fois été intimidé à Manchester et jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus. Parmi les suspects, il aurait affirmé avoir reconnu son frère Mathias. Selon le chroniqueur sportif Daniel Riolo, qui s'exprimait sur BFMTV ce week-end, Paul Pogba aurait même été brièvement kidnappé en mars 2022, en marge d'un rassemblement des Bleus.

4- Kylian Mbappé marabouté ?

Dans cette affaire, le nom de la star du football français Kylian Mbappé apparait aussi à son insu : Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que "ses maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort" à l'attaquant du PSG, ce que le joueur dément. Une vidéo sur une clé USB a notamment été mentionnée dans la presse sans qu'aucune image n'ait à ce stade été dévoilée. Dimanche soir, Mathias Pogba en a remis une couche. "Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu! Désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi!"

5- La réaction de Mathias Pogba

De son côté, Mathias Pogba maintient ses accusations, toujours sans les formuler: "J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins !", a-t-il écrit dimanche sur Twitter.

Dimanche soir, il a réagi aux première révélations sur l'audition de son frère par la police en rajoutant quelques messages sur Twitter. "Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison", a écrit Mathias. "Tu m'a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, a-t-il ajouté, quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre."

Paul Pogba est né le 15 mars 1993 à Lagny-sur-Marne. Lorsqu'il commence le football dans sa ville natale, Paul Pogba suscite rapidement l'intérêt des recruteurs du Havre. Ces derniers enrôlent le jeune Français en 2007, convaincus de son réel potentiel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ses amis et ses camarades le surnomment "La Pioche" ou encore "Pogboom". Sa capacité à frapper fort et de loin n’y est certainement pas étrangère ! Deux ans plus tard, Paul Pogba rejoint le centre de formation de Manchester United en Angleterre, au grand désarroi de son club formateur. Un conflit a même opposé les deux clubs, nécessitant l'intervention de la FIFA pour apaiser les tensions.

Sur le sol britannique, Paul Pogba commence sa carrière professionnelle en 2011 sous les ordres de Sir Alex Ferguson. Malgré la volonté de son entraîneur de le conserver dans l'effectif mancunien, Paul Pogba décide l'année suivante de rejoindre l'Italie et endosse le maillot de la Juventus de Turin. Le footballeur a envie d'explorer de nouveaux horizons. Sous ces nouvelles couleurs, le jeune milieu de terrain ne met que quelques matchs à démontrer toute l'étendue de son talent. Avec la Juventus, Paul Pogba remporte le championnat d'Italie à quatre reprises, soit les quatre saisons qu’il passe au sein du club italien.

En 2016, Paul Pogba signe son retour au sein du club anglais de Manchester United. Au moment de la signature de son contrat pour une durée de cinq ans, il est considéré comme le joueur le plus cher de l’histoire du foot. Son transfert s’élève en effet à 110 millions d’euros, bonus compris. Son retour est récompensé par deux titres majeurs : la Ligue Europa et la Coupe de la ligue anglaise. Les années suivantes seront, en revanche, plus compliquées, puisque le milieu de terrain enchaîne les blessures. Ses performances s’en ressentent et son temps de jeu se réduit. Sous pression, Paul Pogba trouve néanmoins la force de rebondir et retrouve son meilleur niveau.

Considéré comme l'un des meilleurs jeunes footballeurs du monde, Paul Pogba fait le bonheur des équipes de France de jeunes, avant de frapper à la porte de l'équipe A. Didier Deschamps lui offre sa chance en mars 2013. Depuis cette date, le natif de Lagny-sur-Marne s'est progressivement imposé comme un titulaire indiscutable de la sélection tricolore. En 2014, lors du Mondial au Brésil, Paul Pogba est d'ailleurs sacré meilleur jeune joueur de la compétition. Beaucoup voient en lui la relève d'un certain Zinédine Zidane. Malgré un Euro 2016 en demi-teinte, Paul Pogba conserve la confiance du sélectionneur qui l’appelle pour participer au Mondial 2018 en Russie. Cette fois, le milieu de terrain assume pleinement son rôle et se montre déterminant dans la victoire de l’équipe de France face à la Croatie. Paul Pogba est également choisi par Didier Deschamps pour participer à l'Euro 2021.

A ce jour, Paul Pogba fait partie des joueurs français les plus titrés. Avec le club de la Juventus de Turin, le milieu de terrain a remporté la Serie A à quatre reprises (2013, 2014, 2015, 2016). Il gagne également la Coupe d’Italie en 2015 et 2016 ainsi que la Supercoupe en 2013 et 2015. Il sera aussi finaliste de la Ligue des champions en 2015. Sous les couleurs des Red Devils (Manchester United), le joueur de football soulève la Coupe de la Ligue anglaise ainsi que la Ligue Europa en 2017 mais échoue à décrocher un titre de champion d'Angleterre et lors de deux finales : celle de la Coupe d'Angleterre en 2018 et de l'Europa League en 2021. Sous le maillot des Bleus, Paul Pogba remporte la Coupe du monde des moins de 20 ans en 2013 puis la Coupe du Monde 2018.

Avec un salaire avoisinant 17 millions d’euros par an, le milieu de terrain mancunien fait actuellement partie des joueurs de football les mieux payés. A ce montant doivent s'ajouter les différentes primes et autres contrats commerciaux (partenariats, droit à l'image…). Selon le classement Forbes, il se classe parmi les 50 sportifs les mieux rémunérés de la planète. La cote du joueur s’est littéralement envolée après son passage à la Juventus de Turin, club dans lequel il était payé 4,5 millions d’euros par an au moment de son départ.

Discret, le milieu de terrain du Manchester United ne dévoile que très rarement des informations sur sa vie privée. L’international français est en couple avec la mannequin bolivienne Maria Salaues depuis 2017. La jeune femme est née en Bolivie, en 1995 et a étudié le droit des affaires. Elle s'installe à Miami, pour débuter ses activités d'agent immobilier, en parallèle d'une modeste carrière de mannequinat. C'est aux Etats-Unis, lieu de vacances privilégié de Pogba, que les deux jeunes adultes font connaissance.

Ensemble, le couple a donné naissance à deux enfants : un petit Labile Shakur, né en 2019, et un bébé né en 2021 dont on ne connaît pas le prénom. Les deux grossesses de Maria Salaues ont toujours été cachées. La naissance de leur premier enfant n’a été dévoilée au grand public que plusieurs mois après. C’est sur son compte Instagram que Paul Pogba avait annoncé la grande nouvelle. L’autre femme dans la vie de Paul Pogba, c’est sa maman Yeo. Ancienne footballeuse de l'équipe nationale féminine de la Guinée, elle suit la carrière de son fils depuis ses débuts et encourage aussi ses deux autres fils, Florentin et Mathias, joueurs de foot également.

Diffusé vendredi 17 juin 2022, The Pogmentary met en avant la star de l'équipe de France Paul Pogba, dévoilant son ascension au plus haut niveau, ses succès, craintes et échecs. Dans The Pogmentary, plusieurs phrases sont à retenir. D'abord son agacement envers Manchester United et sa non prolongation. Ce sont des bluffeurs, eux ! Tu dis que tu veux absolument un joueur, mais tu ne proposes rien. Je n'ai jamais vu ça. Le club ne m'a pas laissé partir. Quand il te reste un an de contrat, ça veut dire que tu vas être libre. Si je décide de rester, on peut toujours trouver une solution. Si je décide de partir, personne ne pourra me dire non. Personne ne peut m'arrêter. Le France - Suisse de l'Euro 2021 prend également une place dans le documentaire avec un scénario pas du tout envisagé. ""C'était un très beau but. La balle va en pleine lucarne… c'est plein d'adrénaline, direct (…) J'ai regardé sur ma droite, je cherchais mes frères (dans le public). On pensait vraiment que, là, le match était plié." Avant la réduction de l'écart, puis une égalisation (3-3) après un ballon perdu par Pogba. "Je n'avais pas lu le jeu. On m'a pressé… et cette perte de balle… j'étais très énervé. Personne n'aurait pu s'imaginer ce scénario." Avant ce scénario, on y découvre également la complicité avec Antoine Griezmann, on y découvre un échange sur l'annonce du retour de KB9 en équipe de France. "J'ai appelé Hugo [Lloris], il m'a dit : 'Non, je ne savais pas', là je t'appelle et tu ne savais pas" lance l'attaquant de l'Atlético.

Enfin, au-delà du sport, le documentaire parle bien évidemment de l'intimité et de son rôle de père. ""Le foot, c'est bien, mais un jour ma carrière sera finie et je serai toujours papa". Il met notamment en avant les moyens technologiques qui lui permettent d'entretenir le lien avec ses deux fils. "Je veux que mes enfants soient fiers de moi, se disent que j'ai fait tant de choses, que j'ai gagné une Coupe du monde… et se disent : 'Il a aussi été présent pour nous.'