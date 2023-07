Kylian Mbappé : un ultimatum du PSG, sa réponse est déjà connue

Lors de la présentation de Luis Enrique mercredi 5 juillet, le président du PSG a lancé un ultimatum à propos de l'avenir de Kylian Mbappé.

"Ma position est très claire. Je ne veux pas répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu'il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde. C'est impossible." Les mots du président du PSG lors de la présentation de Luis Enrique ont été clairs et l'ultimatum a été lancé. "Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute" a même expliqué le président Al-Khelaïfi.

Problème, la réponse et la position de Kylian Mbappé sont claires aussi. Il ne veut pas quitter le PSG cette année, se sentant bien dans la capitale, et a simplement indiqué qu'il ne lèverait pas l'option d'une année supplémentaire le concernant. Chose que le PSG était déjà au courant depuis plusieurs mois selon le Français. Pour l'heure, les discussions entre le Paris Saint-Germain et Mbappé, pour une prolongation de contrat, ne progressent pas. La balle est maintenant dans le camp du champion du monde 2018. S'il ne prolonge pas, à compter du 1er janvier 2024, l'attaquant sera libre de signer avec un autre club.

Mbappé dans un loft ?

Si la situation n'évolue pas dans les prochaines semaines, le PSG pourrait décider de placer Kylian Mbappé dans un "loft" avec d'autres joueurs jugés indésirables. Cette procédure est règlementée par la convention collective des footballeurs. Du 1er juillet au 1er septembre, tout club peut créer un deuxième groupe d'entraînement de joueurs professionnels. Dès le 2 septembre, l'exclusion doit être temporaire et motivée par une justification sportive. Il resterait alors la "simple" privatisation de match...

en savoir plus

Origines, jeunesse et formation. Né le 20 décembre 1998 dans le 19e arrondissement de Paris, Kylian Mbappé a chaussé ses premiers crampons en 2004, à l'âge de 6 ans, dans la ville où vit alors sa famille, à Bondy. Et il a déjà quelques prédispositions. Son père, Wilfrid Mbappé Lottin, né à Douala au Cameroun, est un ancien footballeur devenu entraîneur des moins de 15 ans dans la cité de Seine-Saint-Denis. Sa mère, Fayza Lamari, d'origine algérienne, est une ancienne handballeuse. En 2011, le jeune Kylian suit une formation au centre de l'INF Clairefontaine. Il quitte alors la ville du Nord-Est parisien où il était scolarisé et poursuit ses études à Rambouillet.

L'AS Monaco. A l'issue de sa formation, en 2015, Kylian Mbappé rejoint le centre de formation de l'AS Monaco, qui fait à l'époque son retour en Ligue 1. Il joue ses toutes premières minutes dans l'élite le 2 décembre 2015, entrant en fin de match contre le Stade Malherbe de Caen (1-1), à seulement 16 ans et 11 mois. Son premier but professionnel viendra quelques mois plus tard, en février 2016, face à Troyes. A l'époque, Mbappé alterne encore ses prestations entre les moins de 19 ans (avec lesquels il va remporter la Coupe Gambardella) et l'équipe A. La même année, il obtient son baccalauréat STMG. La saison 2016-2017 sera celle de l'explosion avec d'énormes prestations en Ligue 1 (dont un triplé face à Metz) et ses premiers buts en Ligue des champions où il commence à aligner les records de précocité. A l'issue de cette saison marquée par une demi-finale de Champions League face à la Juve, Monaco remportera le championnat de France devant le PSG. Et c'est le Paris Saint-Germain, justement, qui va remporter la mise en recrutant la pépite alors que les plus grands clubs européens le convoitent déjà. En 44 matches avec l'AS Monaco, Mbappé aura inscrit 26 buts (dont 6 en C1) et fait 11 passes décisives.

Le Paris Saint-Germain. Dans les toutes dernières heures d'un mercato 2017 de folie avec l'arrivée de Neymar à Paris, Kylian Mbappé rejoint lui aussi le PSG par le biais d'un prêt d'une saison avec option d'achat de 180 millions d'euros. Il devient alors le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du football français, derrière... Neymar lui même.

Comment résumer les cinq saisons et demie passées depuis dans la capitale ? Les chiffres sont déjà parlants : en 237 prestations au total, dont certains matchs impressionnants, Kylian Mbappé a inscrit 190 buts et 79 passes décisives. On peut aussi aligner les coups d'éclat et les distinctions qui vont parsemer ces cinq années. Arrivé depuis quelques semaines à peine au PSG, Kylian Mbappé va par exemple épater l'Europe entière avec un choc face au Bayern Munich en Ligue des champions (victoire 3-0) dès le mois de septembre 2017. Il enchaînera avec le titre de "Golden Boy" la même année (meilleur footballeur européen de moins de 21 ans) et une septième place au Ballon d'or fin 2017. En France, il sera le meilleur buteur français de l'année civile avec 33 buts. La saison se terminera pour sa part au printemps 2018, avec un titre de champion de France et treize réalisations en championnat.

Fin 2018, avec une Coupe du monde en poche, Kylian Mbappé gagne trois places au classement du Ballon d'or, finissant quatrième cette fois. Il rafle alors le premier trophée Kopa, récompensant le meilleur joueur du monde chez les moins de 21 ans. A l'issue de la saison 2018-2019, il prendra la place de meilleur buteur de Ligue 1 avec 33 buts, après avoir été doublement couronné meilleur joueur et meilleur espoir de Ligue 1 lors des trophées UNFP.

La saison 2019-2020 sera celle d'un quadruplé national pour le PSG et Mbappé (championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions) ainsi que d'une finale de Ligue des champions (défaite 1 à 0 face au Bayern). Avec 18 buts en 20 matchs, Kylian Mbappé est de nouveau sacré meilleur buteur de Ligue 1, malgré une saison perturbée par la crise du Covid. Il devient aussi à cette période le joueur le plus cher au monde selon les analystes.

La saison 2020-2021 sera celle d'un troisième sacre de meilleur buteur de Ligue 1 (27 réalisations) et de quelques matchs de référence encore en Ligue des champions. Mais une seconde place en championnat (Lille raflant le trophée au PSG) et une incapacité chronique à aller chercher le titre européen avec son équipe viendront ternir ses performances individuelles. La saison suivante sera à l'avenant ou presque : champion de France pour la cinquième fois, Kylian Mbappé terminera à la fois meilleur buteur ainsi que meilleur passeur de la saison 2021-2022... Lors de l'édition 2022-2023, malgré une saison plus compliquée pour le PSG, Kylian Mbappé devient une nouvelle fois champion de France. Il est également élu meilleur joueur et meilleur buteur.

Kylian Mbappé est devenu en quelques années l'un des piliers de l'équipe de France. En 2014, il est déjà sélectionné chez les moins de 17 ans et est vite surclassé chez les moins de 19 ans. Artisan de la victoire de ces derniers aux championnats d'Europe 2016, il va faire l'impasse sur l'équipe Espoirs pour intégrer directement l'équipe A l'année suivante. Sa première sélection remonte au 16 mars 2017. Titulaire d'entrée face au Luxembourg, en qualifications pour le Mondial 2018, il va déjà affoler la défense adverse, alignant les gestes techniques audacieux et les coups de rein assassins pendant une soixantaine de minute. En vain : le match nul (0-0) face au modeste Luxembourg sera considéré à l'époque comme un camouflet. Il faudra attendre la fin août et le festival offensif des Bleus face aux Pays-Bas (4-0) la même année pour que Kylian Mbappé marque son premier but en bleu, dans les arrêts de jeu. Auparavant, il sera l'auteur d'autres prestations prometteuses et notamment d'une passe décisive face à l'Angleterre en juin.

Le 27 mars 2018, Kylian Mbappé devient, à seulement 19 ans, le plus jeune buteur à l'extérieur en équipe de France, lors d'un amical en Russie. Avec deux buts ce soir là, il sera même le plus jeune joueur à réaliser un doublé depuis l'après-guerre. Mais c'est lors de la Coupe du monde 2018, à 19 ans et 6 mois, qu'il pourra révéler tout son talent et toute sa précocité : plus jeune joueur à participer à grand tournoi et plus jeune buteur des Bleus dans un tournoi majeur devant David Trezeguet (contre le Pérou), il sera aussi le plus jeune auteur d'un doublé, lors du huitième de finale d'anthologie contre l'Argentine le 30 juin 2018. Auparavant, il aura été flashé à 37 km/h, provoquant un penalty transformé par Antoine Griezmann et aura offert trois coups francs dangereux en première mi-temps. Le prodige de Bondy brillera aussi par ses dribbles et ses accélérations contre l'Uruguay en quarts et contre la Belgique en demi-finale, avant de marquer le quatrième et dernier but de la France en finale contre la Croatie (4-2). Cette finale lui permettra de pulvériser d'autres records de précocité et de tutoyer un certain Pelé. A l'issue de cette Coupe du monde, Kylian Mbappé reçoit le trophée du meilleur jeune joueur de la compétition par la FIFA.

L'Euro 2021 aura été moins réussi pour le joueur tricolore : impliqué dans la plupart des sept buts marqués par les Bleus pendant la compétition, Kylian Mbappé sera le dernier grand fautif (il y en a eu d'autres avant lui) de l'élimination en huitième de finale face à la Suisse. Cinquième tireur de l'équipe de France lors de la séance de tirs au but après ce match à rebondissements (3-3), l'attaquant français décide de tirer sur la droite du gardien suisse Yann Sommer. Ce dernier, auteur d'une très grosse prestation face aux Bleus, sort la parade décisive.

Après ce championnat d'Europe raté, comme après chaque match qui a pu lui valoir des critiques (défaite des Bleus en Turquie 0-2, victoires face au Kazakhstan 2-0 ou en Bosnie-Herzégovine 1-0), Kylian Mbappé a depuis démontré qu'il restait un titulaire indiscutable aux avant-postes des Bleus. Lors du Final Four de la Ligue des Nations 2021, remporté par la France, il sera l'auteur d'une égalisation sur penalty en demi-finale contre la Belgique (victoire 3-2). L'occasion pour lui d'honorer, déjà, sa cinquantième sélection. Il sera aussi l'auteur du but de la victoire en finale face à l'Espagne 2-1. Et ses statistiques restent très élevées, en amical, comme lors des qualifications pour le Mondial 2022 ou même lors de la campagne catastrophique des Bleus en Ligue des Nations cette année, avec entre-autre un quadruplé face au Kazakhstan (8-0) fin 2021, ou un doublé face à l'Afrique du Sud en mars dernier (5-0).

Lors de la Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé est une nouvelle fois très attendue. Elu meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations, l'attaquant voit son rêve de remporter une seconde Coupe du monde brisée par l'Argentine. Malgré trois buts en finale et un scénario renversant avec deux buts en deux minutes, Kylian Mbappé devra attendre quatre ans pour éventuellement remporter un 2e Mondial.

Kylian Mbappé Age : né le 20 décembre 1998

né le 20 décembre 1998 Poste : attaquant

attaquant Club : Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain Salaire : 630 millions d'euros brut annuels* En chiffres : 19 buts et 5 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison (39 buts en 46 matchs et 21 passes décisives la saison dernière)

7 buts en 6 matchs de Ligue des champions (6 buts en 8 matchs la saison dernière)

2 buts en 5 matchs en équipe de France depuis le début de saison, 28 buts en 59 rencontres en bleu au total Quelques trophées : Championnat d'Europe des moins de 19 ans 2016

Coupe Gambardella 2016 (Monaco)

Championnat de France 2017 (Monaco), 2018, 2019, 2020 et 2022 (PSG)

Coupe de la Ligue 2018 (PSG)

Coupe de France 2018, 2020 et 2021 (PSG)

Coupe du monde 2018

Ligue des nations 2021

*Salaire qui aurait été négocié à l'issue de sa prolongation au PSG à l'été 2022 et dévoilé par Le Parisien en octobre.

Pour la petite histoire...

Avec le PSG, le parcours de Kylian Mbappé n'a rien d'un long fleuve tranquille. En guerre larvée depuis 2017 avec plusieurs clubs européens, à commencer par le Real Madrid, pour s'arroger les services de la star, le club de la capitale serait allé très loin dans les manœuvres pour écarter ses concurrents. La prolongation surprise au Paris Saint-Germain à l'été 2022 a été suivie de plusieurs révélations sur le contrat pharamineux négocié avec l'attaquant, les promesses faites par le club sur sa place dans l'équipe, mais aussi sur ses "rivaux" en interne que sont Neymar et Messi. Mbappé souhaitant devenir le seul et unique leader sportif du club, le PSG se serait ainsi engagé à rompre les contrats de l'Argentin et du Brésilien quand le Français le voudrait selon le quotidien espagnol Marca, provisionnant pour ce faire une enveloppe de 500 millions d'euro.

Des tentatives d'intimidations fomentées par une "armée numérique", commandée et dirigée par le service de communication du PSG, ont aussi été rapportées par le site d'investigation Mediapart. Le Paris Saint-Germain a démenti "fermement ces "allégations".

Selon les révélations de Marca, confirmées par le Parisien ou encore RMC Sport en octobre dernier, le Français regretterait de ne pas être parti pour Madrid et la piste Real ne serait toujours pas abandonnée. Le 16 octobre, l'international français a démenti les rumeurs selon lesquelles il se sentirait "trahi" par le PSG et aurait envie de quitter la capitale au plus vite. "Je suis très heureux, je n'ai jamais demandé mon départ en janvier [...]. Je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin, dans cette info. J'ai été tout aussi choqué que tout le monde", a-t-il déclaré.

Mi-juin, L'Équipe a toutefois révélé que Kylian Mbappé avait officiellement fait savoir au PSG qu'il ne comptait pas lever l'option d'un an en plus et que, de ce fait, son contrat se terminera en juin 2024. Une annonce qui aurait surpris au PSG. Les dirigeants pourraient sérieusement envisager de se séparer du prodige dès l'été 2023.

Avec l'équipe de France aussi, des tensions peuvent être mentionnées. Après avoir bousculé le leadership d'Antoine Griezmann, créant une certaine animosité entre les deux attaquants selon un documentaire de la chaîne L'Equipe, l'association de Kylian Mbappé avec Karim Benzema n'aurait pas été si évidente. D'autant que voir le Real Madrid éconduit par Mbappé une fois de plus au printemps dernier n'aurait pas été du goût du récent Ballon d'or. Le Mondial au Qatar ne donnera pas l'occasion de vérifier la bonne entente du trio, Benzema ayant dû quitter le camp des Bleus avant même la compétition.

Kylian Mbappé s'est aussi brièvement mis en conflit avec la Fédération française de football à la rentrée, refusant de prendre part à une séance photo prévue le 20 septembre avec l'équipe de France. Le motif : la convention des droits à l'image des joueurs, associés sans leur accord aux marques partenaires des Bleus. L'attaquant vedette exigeait depuis des mois un droit de regard sur les sponsors qui utiliseraient son image. Par son boycott, il aura eu gain de cause, tordant le bras à la FFF et à son président Noël Le Graët pour que la convention soit revue dans les plus brefs délais.

Kylian Mbappé a un petit frère, Ethan Mbappé, lui aussi espoir du foot français. Le footballeur franco-congolais Jirès Kembo Ekoko a aussi été élevé par les parents de la fratrie.

Kylian Mbappé se montre très discret concernant sa vie privée. De nombreuses rumeurs sont apparues, lui prêtant des relations avec plusieurs célébrités. Depuis la fin de l'année 2021, le joueur s'est affiché à plusieurs reprises avec Emma Smet sans que les deux stars évoquent une éventuelle idylle.

Surnommé "Donatello" par ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé aurait été baptisé "Kyks" du côté de l'équipe de France.

Il a pris l'habitude de reverser l'intégralité de ses primes avec l'équipe de France à des associations, notamment 400 000 euros après le Mondial 2018 à l'association Premiers de Cordée, dont il est le parrain. Il donne aussi à la fondation Abbé-Pierre.

Il a multiplié les contrats de partenariat et de sponsoring avec de grandes marques comme Nike, EA Sports (pour les récents FIFA 21 et FIFA 22), Dior et même avec la NBA.

Reconnu dans le monde entier, Kylian Mbappé a été comparé à Thierry Henry ou au Brésilien Pelé, notamment après la Coupe du monde 2018, ce dernier ayant même indiqué qu'il serait sans doute obligé de rechausser les crampons "si Kylian continue d'égaler [s]es records". Chose à laquelle Mbappé a répondu : "Le Roi restera toujours le Roi".