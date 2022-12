Benjamin Pavard : mis au placard par Didier Deschamps, pourquoi ?

Titulaire au début de la Coupe du monde, Benjamin Pavard est désormais placé sur le banc de touche par Didier Deschamps.

Quel est le problème avec Benjamin Pavard ? Titulaire depuis plusieurs années au poste de latéral droit au sein de l'équipe de France, le défenseur du Bayern Munich est désormais placé sur le banc de touche par Didier Deschamps suite à sa contre performance face à l'Australie. Selon les informations de certains confrères, dont RTL, la raison de cette mise sur le banc n'est pas liée à une question de comportement, mais bien sportive.

Interrogé à ce sujet, Guy Stéphan, l'adjoint de l'entraîneur des Bleus a confirmé cette information avant Angleterre - France en quart de finale. "Benjamin ne joue pas, ça ne l'empêche pas de s'entraîner, de bien se comporter dans le groupe. Vous avez sûrement pu le voir sur les images de joie après le Danemark et après la Pologne, a essayé de rassurer Guy Stéphan, présent en conférence de presse ce mardi. J'ai un peu discuté avec lui, évidemment qu'il est déçu, mais pour l'instant c'est un choix sportif qui est opéré. C'est l'avenir qui nous dira s'il reviendra ou pas.

Devant la presse il y a quelques jours, Didier Deschamps n'avait pas non plus esquivé les questions et en avait même rajouté une couche, indiquant que si Benjamin Pavard ne jouait pas, c'était parce qu'il n'était pas dans de "bonnes dispositions". "J'ai eu plusieurs échanges avec lui et je considère qu'il n'est pas dans de bonnes dispositions. Alors vous allez me dire : c'est physique ? C'est la tête ? Évidemment, le premier match ne l'a pas aidé. C'est pour cela que j'ai fait un choix différent ".

en savoir plus

Souvent présent avec les Bleus dans les catégories de jeunes, Benjamin Pavard a connu sa première sélection avec l'équipe de France A le 10 novembre 2017 face au Pays de Galles, lorsqu'il remplace Christophe Jallet en cours de match. Il vit sa première titularisation lors du dernier match des Bleus avant la Coupe du monde, le 27 mars 2018, ce qui ne l'empêche pas de faire partie des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer le Mondial en Russie.

En concurrence avec Djibril Sidibé lors des matchs amicaux avant le début de la Coupe du monde, le latéral du VfB Stuttgart est titulaire lors du premier match des Bleus face à l'Australie (2-1). Malgré le match poussif des Français, il ne sortira plus du onze de départ et Didier Deschamps en fait un titulaire indiscutable. Benjamin Pavard se révèle ensuite aux yeux de la France et du monde entier grâce à son but superbe en huitièmes de finale face à l'Argentine (4-2). Élu plus beau but du Mondial russe par la Fifa, ce geste fait passer le latéral droit dans une autre dimension et permettra aux Bleus d'atteindre la finale, remportée face à la Croatie (4-2) le 15 juillet 2018.

Après seize matchs avec l'équipe de France A, Benjamin Pavard connaît sa première défaite lors d'une défaite 2-0 à Rotterdam face aux Pays-Bas. Bien installé comme titulaire avec les Bleus, le latéral droit fait partie de l'équipe qui remporte la Ligue des Nations face à l'Espagne le 10 octobre 2021 (2-1) et s'adapte au changement tactique décidé par Didier Deschamps après le retour de Karim Benzema sous le maillot tricolore, même s'il est moins à l'aise dans ce rôle de piston sur le côté droit. Appelé pour l'Euro

2021, il signe des performances mitigées, à l'image de l'équipe de France éliminée en huitièmes de finale par la Suisse. Malgré des performances en dents de scie, Didier Deschamps n'a pourtant pas hésité longtemps avant de l'appeler dans la liste des 26 joueurs pour disputer la Coupe du monde au Qatar. Surtout que le sélectionneur semble avoir décidé de repasser à une défense à quatre, dans laquelle Benjamin Pavard est plus à l'aise. Le défenseur du Bayern devrait bien être à nouveau le titulaire sur la droite de la défense de l'équipe de France et espère certainement rééditer ses performances d'il y a quatre ans en Russie.

Titulaire indiscutable avec le Bayern cette saison, le défenseur français aligne les performances avec le club allemand et a déjà marqué trois buts, dont deux en Ligue des champions.

cette saison, le défenseur français aligne les performances avec le club allemand et a déjà marqué trois buts, dont deux en Ligue des champions. Expérimenté, Benjamin Pavard a déjà tout connu avec les Bleus et Didier Deschamps sait qu'il peut s'appuyer pour lui dans les moments difficiles. Formé comme défenseur central , Benjamin Pavard n'apporte pas toujours assez offensivement comme latéral droit, surtout dans le football moderne.

, Benjamin Pavard n'apporte pas toujours assez offensivement comme latéral droit, surtout dans le football moderne. Didier Deschamps sera obligé de conserver sa défense à quatre durant le tournoi, tant les caractéristiques des joueurs appelés, comme Benjamin Pavard, collent avec ce système.

Né dans le Nord de la France, Benjamin Pavard effectue les tests auprès des clubs du LOSC ou du RC Lens, à l'âge de 10 ans. Il rejoint le premier et franchit les étapes jusqu'à la signature de son premier contrat professionnel. En 2015, il commence sa carrière de footballeur pro par un match contre le FC Nantes. Souvent titulaire lors de la saison 2015-2016, le défenseur est ensuite relégué sur le banc avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Insatisfait de son temps de jeu, Benjamin Pavard décide de quitter la France, direction l'Allemagne. Outre-Rhin, il pose ses valises dans le vestiaire du VfB Stuttgart qui évolue alors en Bundesliga 2, après un transfert évalué à 5 millions d'euros, l'un des plus chers de l'histoire du club allemand. Très vite, le Français s'impose parmi les joueurs phares de l'équipe et participe à la montée du club en Bundesliga. Au tout début de l'année 2019, Benjamin Pavard est annoncé parmi les transferts à venir vers de grands clubs européens. Il rejoint finalement le club du Bayern Munich au cours de l'été, pour une somme de 35 millions d'euros, et s'impose rapidement comme titulaire.

Lors de la saison 2019-2020, il intègre la liste des joueurs les plus utilisés par l'entraîneur du Bayern Munich, bien aidé par sa polyvalence qui lui permet de trouver sa place à différents postes de la défense munichoise. En août 2020, dans un contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19, il remporte avec le Bayern Munich la Ligue des Champions. Âgé de seulement 24 ans, Benjamin Pavard devient alors le plus jeune footballeur français à soulever le trophée de la plus prestigieuse des compétitions en club.

Benjamin Pavard Age : 26 ans

26 ans Poste : défenseur latéral droit et axial

défenseur latéral droit et axial Club actuel : Bayern Munich

Bayern Munich Salaire : 7 millions d'euros par an ► Le récap' ◄ En chiffres : 13 matchs de Bundesliga cette saison, un but. 25 matchs la saison dernière.

6 matchs de Ligue des champions cette saison, deux buts. 10 matchs la saison dernière.

2 matchs en équipe de France cette saison. 7 matchs la saison dernière. Quelques trophées : Coupe du monde 2018 (France)

Ligue des Nations 2021 (France)

Champion d'Allemagne 2020, 2021, 2022 (Bayern)

Ligue des champions 2020 (Bayern)

Mondial des clubs 2020 (Bayern)

Benjamin Pavard pourrait très bien quitter prochainement l'Allemagne et le Bayern. Le défenseur du club bavarois s'est récemment confié à L'Equipe sur son envie de découvrir un nouveau championnat et de nouveaux défis, après avoir tout gagné avec le Bayern : "Il n'y a pas eu de discussions particulières (concernant une prolongation, ndlr). Pour l'instant, je suis concentré sur la Coupe du monde, sur le fait d'être le plus performant possible dans un très grand club, l'un des meilleurs du monde. J'ai un immense respect pour le Bayern, j'y ai appris l'exigence du très haut niveau et c'est un honneur de porter ce maillot. Après, cela fait sept ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le club, a-t-il expliqué. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet. C'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture ? Mais il faut que le projet sportif soit intéressant. (...) J'ai peut-être fait le tour ici, mais je suis dans un très grand club, donc je ne vais pas partir pour rien. Je ne fais pas de scénario fiction, on verra quelles seront les options et on discutera avec le Bayern. "