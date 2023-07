Wissam Ben Yedder : deux femmes accusent l'attaquant de Monaco et son frère, une enquête pour viol ouverte

Wissam Ben Yedder ainsi que son frère sont visés par des accusations d'agressions sexuelles et de viol venant de deux femmes âgées de 19 et 20 ans. Une plainte a été déposée en début de semaine...

C'est France Info qui a, la première, rapporté l'information ce jeudi après-midi. L'international français et attaquant de l'AS Monaco Wissam Ben Yedder est visé par une enquête pour viol, avec son frère de 25 ans, après la plainte de deux jeunes femmes les accusant de les avoir contraintes à des actes sexuels. La plainte a été déposée par les deux accusatrices, âgées de 19 et de 20 ans, en début de semaine, indique la radio publique.

Les faits présumés se seraient déroulés le 10 juillet, après une soirée passée à Beausoleil, commune voisine de Monaco, dans les Alpes-Maritimes. La police judiciaire de Nice a été saisie de l'enquête. France Info précise que "les investigations débutent et aucune audition ni garde à vue des mis en cause n'a eu lieu". Wissam Ben Yedder et son petit frère son présumés innocents.

Sélectionné à une vingtaine de reprises en équipe de France, Wissam Ben Yedder fait, à 32 ans, partie des meilleurs attaquants du championnat de France. Evoluant à l'AS Monaco depuis 2019, il a été l'auteur de 19 buts la saison dernière, lui permettant de figurer parmi les 10 meilleurs buteurs de Ligue 1.

Né le 12 août 1990 à Sarcelles, Wissam Ben Yedder se passionne très tôt pour le monde du football. Il passe son enfance dans la commune de Garges-lès-Gonesse, dans le Val-d’Oise. A l’âge de 10 ans, il obtient sa licence de foot et joue pour le FCM Garges de 2000 à 2007. En parallèle de ses débuts prometteurs, le joueur pratique également le futsal au Garges Djibson futsal pour la période 2003-2010. Dans ce domaine, il décroche 6 sélections nationales.

Après un passage à l’US Saint-Denis en parcours junior de 2007 à 2009, Wissam Ben Yedder commence sa carrière de footballeur professionnel à l’UJA Alfortville, en 2009. Sa première saison en division CFA est marquée par la participation à 23 matchs au cours desquels il concrétise 9 buts.

En 2010 et 2013, il officie en tant que remplaçant et joueur de l’équipe B. On le sollicite pour une vingtaine de matchs. Il se distingue par un excellent "rendement", car il marque 14 buts. Il contribue grandement à la montée en nationale et se fait remarquer auprès du Toulouse FC par le recruteur Jérôme Fougeron. Il intègre l’équipe du Toulouse FC à partir de 2010. Progressivement, le jeune joueur se fait une place de titulaire au poste d’attaquant. Jusqu’en 2016, il dispute près de 200 matchs et marque 85 buts.

Entre 2016 et 2019, Wissam Ben Yedder confirme son talent avec un passage au FC Séville, en Espagne. Le transfert du joueur est alors estimé à 9 millions d’euros. Son premier match au sein de cette nouvelle équipe a lieu lors de la Supercoupe d’Espagne en août 2016. En 2018, il est remarqué lorsqu’il marque un doublé contre Manchester United. Il permet alors à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Au terme de son contrat, en 2019, il revient en France et signe avec l’AS Monaco. Sur 72 matchs, l’attaquant concrétise 42 buts. Il est nommé capitaine de l’équipe pour la saison 2020-2021. En mai 2021, Wissam Ben Yedder marque son 20e but en compétition de Ligue 1. A noter que Wissam Ben Yedder a la particularité d’être ambidextre. Il est donc tout aussi à l’aise du pied gauche que du pied droit pour tirer.

Depuis 2018, il a également été sélectionné en équipe nationale par l’entraîneur Didier Deschamps. Il n’est toutefois pas retenu pour disputer la Coupe du monde 2018. L’année suivante, il est retenu pour participer aux phases éliminatoires de l’Euro 2020. Il y marque son premier but sous le maillot des Bleus. Il est ensuite sélectionné pour participer à la compétition. Mais il ne sera pas de l'aventure des Bleus au Qatar en 2022.

Titulaire depuis la saison 2012-2013, Wissam Ben Yedder se révèle un joueur constant qui marque environ une quinzaine de buts par saison. Même s’il ne gagne aucun titre, il se distingue aussi en Coupe nationale et Coupe de la Ligue avec 8 buts marqués. Au final, son passage au Toulouse FC lui permet de comptabiliser 71 buts pour un total de 174 matchs disputés.

Avec le FC Séville, il est finaliste de la Supercoupe d’Espagne en 2016 et 2018, de la Supercoupe de l’UEFA en 2016 et de la coupe d’Espagne en 2018. Il participe aussi à la finale de la Coupe de France en 2021 sous les couleurs de l’AS Monaco. En ce qui concerne ses récompenses individuelles, le joueur remporte le trophée des centres de formation en 2010, dans la catégorie « Meilleur joueur ». En février 2020, il décroche également le trophée du joueur du mois de Ligue 1 pour le mois de décembre 2021.

Après avoir réalisé un parcours remarquable avec le Toulouse FC et le FC Séville, le salaire de Wissam Ben Yedder augmente de manière conséquente à la fin des années 2010. En poste depuis août 2019 au sein du club AS Monaco, l’attaquant gagne environ 7,8 millions d’euros par an, soit une rémunération mensuelle de 650 000 d'euros. Son salaire journalier est estimé à 22 000 d'euros. Ce qui équivaut à 152 000 d'euros de gain pour chaque période hebdomadaire. A noter que son engagement avec l’équipe monégasque est effectif jusqu’en juin 2024.

D’origine tunisienne, Wissam Ben Yedder naît et grandit dans le départ du Val-d’Oise, en région Île-de-France. Quatrième enfant de la fratrie, il a cinq frères et sœurs. Il a pour ami le footballeur professionnel Riyad Mahrez. Face à un contexte social difficile, la famille de Wissam Ben Yedder est contrainte de déménager à Garges-lès-Gonesse dans le quartier de la Cité-Perdue. Ce changement de cadre lui permet de s’adonner à sa première passion : le football. Avant de rejoindre le club du FCM Garges et une formation pour jeunes, il s’entraîne durement pendant son temps libre, et ce, quelles que soient les conditions climatiques.