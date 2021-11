Eric Abidal : bientôt divorcé d'Hayet Abidal, le joueur "sous le choc"

ABIDAL. Après l'affaire de l'agression de Kheira Hamraoui, Eric Abidal est dans la tourmente alors que sa femme, Hayet, a demandé le divorce.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 13h00] Dans un communiqué publié vendredi 19 novembre, Hayet Abidal a annoncé son divorce avec l'ex international français Eric Abidal, coupable d'adultère avec Kheira Hamraoui. L'ancien international français (42 ans, 67 sélections) a " avoué à son épouse entretenir une relation adultérine avec Madame Hamraoui ", a expliqué l'avocat de sa femme, Nicolas Cellupica. Prise à partie, bien malgré elle, dans l'affaire Hamraoui ", Hayet Abidal " espère laver son honneur et sa réputation salie par la rumeur et réitère son souhait d'être entendue très rapidement sur un dossier qui a déjà fait plusieurs victimes collatérales."

Interrogé par L'Equipe samedi, l'avocat d'Eric Abidal explique que son client est sous le choc. "Il est sous le choc même si c'est un garçon solide. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises durant sa carrière. Mais là, c'est différent. Il est à Barcelone, chez lui où la tempête médiatique s'est également abattue. Mais tout ce bruit autour de lui et de sa famille alors qu'il n'y a pas d'affaire Abidal. Il y a juste une information judiciaire pour des faits de violences sur deux joueuses du PSG (...) Ce qui est certain c'est que cette affaire a des conséquences familiales et personnelles extrêmement violentes. Et c'est vraiment regrettable que la vie privée des uns et des autres n'ait pas été respectée. Encore une fois, Eric est étranger à toute cette histoire. Et s'il ne s'était pas appelé Abidal, il n'y aurait pas eu autant de tapage.

Ce lundi 22 novembre, sa femme a posté un message sur Instagram avec une citation lourde de sens. "On pardonne jusqu'à ce que quelque chose s'effondre en vous alors, vous ne ressentez plus rien, ni pardon ni colère, mais seulement le désir de tourner la page et de ne plus penser à quoi que ce soit"

L'affaire Hamraoui

Pour rappel, d'après les premiers éléments de l'enquête, Eric Abidal aurait des liens étroits avec la milieu de terrain, notamment lorsque ce dernier était directeur sportif du Barça (entre 2018 et 2020). D'après les enquêteurs, la puce du téléphone de cette footballeuse, milieu de terrain du PSG, serait au nom de l'ancien défenseur des Bleus. Selon plusieurs joueuses du PSG, Kheira Hamraoui aurait également appelé Eric Abidal juste après son agression. Une info révélée par Le Monde. Hamraoui aurait placé cette discussion sur haut-parleur, la rendant audible auprès de deux coéquipières, Sakina Karchaoui et Aminata Diallo, présentes au moment des faits. Selon L'Equipe, Hamraoui aurait alors demandé à Abidal si sa femme était capable de lui faire du mal. Le joueur aurait répondu par la négative avant de découvrir "avec stupeur" l'agression. La thèse de la vengeance à cause d'une hypothétique relation entre Eric Abidal et Kheira Hamraoui a été avancée.

Mardi 16 novembre, la femme d'Eric Abidal a demandé de s'exprimer pour mettre un terme aux rumeurs. "Elle a, dès lundi matin, demandé au parquet de Versailles, par la voie de son conseil, à être interrogée afin de faire cesser la rumeur ", a écrit son avocat, Me Nicolas Cellupica, dans un communiqué transmis mardi soir à l'AFP. " Hayet Abidal n'a rien à voir avec ces faits ", a-t-il ajouté en précisant que sa cliente "ne fera aucun commentaire sur ce dossier et souhaite être entendue le plus rapidement possible par les enquêteurs ou le magistrat en charge du dossier." Invité sur le plateau de BFM TV ce 17 novembre, l'avocat d'Hayet Abidal déplore les "raccourcis erronés" et "les rumeurs qui atteignent la réputation d'Hayet Abidal": "C'est gravissime, on ne peut pas le laisser passer. C'est une mère de famille qui a cinq enfants. Imaginez la déflagration que ce genre d'accusation peut avoir sur sa vie (...) Lundi, je contacte le parquet de Versailles pour faire le point et mettre fin à cette rumeur sur les responsabilités des uns et des autres en ce qui concerne Hayet Abidal. Pas de réponse. Et lundi soir, j'apprends que le procureure de la République de Versailles a dit qu'éventuellement Eric Abidal pourrait être entendue et potentiellement son épouse aussi. Je suis un peu scandalisé. C'est à partir des déclarations du procureur de la République de Versailles dans la presse que cette affaire s'est emballée. En Espagne, tout le monde ne parle que ça."

Qui est Hayet Abidal, la femme d'Eric Abidal ?

Hayet Abidal est née en 1983 et est assez méconnue du grand public, si ce n'est en tant que "femme" d'un footballeur professionnel. Eric Abidal et sa femme ont fait connaissance alors qu'ils étaient enfants. De nombreux points communs apparaissent entre les deux futurs époux, comme leur passion commune pour le sport. Si Abidal est très tôt attiré par le foot, Hayet se lancera pour sa part dans la gymnastique. C'est seulement dans les années 2000, que les deux amis entameront une relation amoureuse.

Eric et Hayet Abidal ne se quitteront plus. Cette dernière sera régulièrement dans les gradins, de Monaco à Barcelone et restera derrière son mari lorsque ce dernier sera atteint d'une tumeur au foie en 2011. En 2004, le couple a accueilli son premier enfant, une fille prénommée Meliana. Elle sera suivie par la naissance d'une seconde fille, Camellia, en 2006. En juillet 2007, Eric et Hayet Abidal décident de se marier et c'est deux ans plus tard que naîtra leur troisième fille, Leyna. Le quatrième et dernier enfant du couple est arrivé en 2016, encore une petite fille prénommée Kenya.

Eric Abidal est-il lié à Kheira Hamraoui ?

Les liens entre Eric Abidal et la joueuse du PSG Kheira Hamraoui sont connus : les deux sportifs se connaissent depuis plusieurs années. Lorsque Eric Abidal était directeur sportif du FC Barcelone de 2018 à 2020, la Française venait en effet de signer dans les rangs du Barça. Mais c'est bien la nature de ces liens que semblent désormais vouloir analyser les enquêteurs dans les prochains jours.

Lors de son agression le 4 novembre dans les Yvelines, Kheira Hamraoui aurait appelé l'ancien international pour lui demander si sa femme pourrait être impliquée. Le téléphone utilisé par la milieu de terrain sera aussi au centre de l'enquête. Jusqu'à aujourd'hui, ni Eric Abidal ni Kheira Hamraoui ne se sont exprimés sur ou n'ont même affiché une quelconque relation.

La greffe d'Eric Abidal

Victime d'une tumeur au foie en 2011, Eric Abidal a marqué le monde du sport en communiquant sur son cancer, en poursuivant les compétition et en remportant même la ligue des Champions la même année, puis en revenant au plus haut niveau après son traitement. Bénéficiaire d'une greffe, il parviendra à rejouer avec le Barça puis à Monaco. Mais une polémique éclatera quand des soupçons seront soulevés par la justice espagnole. Gérard Armand, cousin de l'ancien arrière gauche de l'équipe de France, qui avait lui fait don d'un greffon, l'aurait peut être fait contre un éventuel cadeau...

La justice espagnole avait notamment demandé les déclarations de revenus et de capitaux de Gérard Armand de 2011 à 2019 pour déterminer s'il avait pu recevoir un "cadeau ou une rétribution", selon la lettre du procureur de la République. Pour rappel, la greffe avait été déclarée "conforme" en 2018 avant que l'enquête ne soit finalement rouverte en 2019.