Tadej Pogacar : peut-il garder le maillot jaune jusqu'à la fin du Tour de France ?

POGACAR. Vainqueur de la 6e étape du Tour de France 2022, Tadej Pogacar en a profité pour prendre le maillot jaune de leader du classement général. Est-ce que le Slovène peut conserver la tunique jusqu'à la dernière étape ?

Vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, Tadej Pogacar est bien parti pour réaliser le triplé. Maillot blanc jusqu'à la sixième étape le jeudi 7 juillet, le Slovène a profité de la défaillance de Wout Van Aert pour porter une attaque décisive dans l'ascension finale et franchir la ligne d'arrivée en premier. Coup double pour le leader de la formation UAE Emirates qui a pris le maillot jaune en même temps. Nouvelle étape ce vendredi 8 juillet avec une arrivée mythique et symbolique pour Tadej Pogacar à la Super Planche des Belles Filles, une ascension où il avait pris le maillot jaune à son compatriote Primoz Roglic lors du dernier contre-la-montre en 2020.

Le Slovène a l'occasion d'accroître sa domination sur la Grande Boucle. La Super Planche des Belles Filles est une arrivée qui lui convient parfaitement : une montée sélective comme il les aime. Si son premier dauphin, Neilson Powless n'est qu'à quatre secondes, son principal rival, Jonas Vingegaard se trouve à 31 secondes. Pour Primoz Roglic, le Tour de France est quasiment terminé : le leader de la formation Jumbo-Visma est 28e à 2'27''. Tadej Pogacar qui a tout pour réaliser le triplé cette année, a déclaré qu'il défendrait son maillot jaune : "Le but n'était pas de prendre le maillot jaune aujourd'hui, on verra pour la suite. Je ferai tout pour défendre le maillot Jaune."

en savoir plus

Biographie Tadej Pogacar. Tadej Pogacar est né le 21 septembre 1998 à Komanda, commune de Klanec en Solvénie. Fils d'une mère, professeure de français et d'un père, dessinateur industriel, il s'intéresse au football avant de s'inscrire à l'âge de huit ans au Rog Ljubljana Cycling Club où il imite son frère aîné Tilen, déjà licencié au club de cyclisme. Plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904, Tadej Pogacar est aujourd'hui la nouvelle star du cyclisme mondial. Mais avant d'y parvenir, le Slovène a eu une croissance tardive dans son adolescence où il est resté pendant des années plus petit que les autres coureurs de son âge, une taille qui lui a valu un surnom : "Tamau Pogi" ("petit Pogi" en français). Sa petite taille lui a permis d'avoir une volonté plus élevée que les autres cyclistes de son âge. Si depuis ses plus jeunes années, Tadej Pogacar a bien grandi, il a aussi bien progressé.

Après avoir remporté quelques courses chez les juniors comme le Giro della Lunigiana en 2016 ou le championnat de Slovènie de contre-la-montre juniors, Tadej Pogacar quitte la catégorie en 2019 et signe chez l'équipe continentale Rog-Ljubljana où il remporte notamment le Tour de l'Avenir en 2018. L'année suivante, il signe chez l'équipe World Tour UAE Emirates où il remporte le Tour de l'Algarve et le Tour de Californie. En 2020, le Slovène remporte le Tour de France, une performance qu'il a récidivé en 2021 où il a également remporté Tirreno-Adriatico, le Tour de Slovénie et le Tour de Lombardie. Tadej Pogacar a déjà gagné le Tour des Emirats Arabes Unis et Strade Bianche en 2022.

Plus jeune vainqueur du Tour de France en 2020 depuis 1904, Tadej Pogacar est un cycliste façonné pour remporté des classement généraux de victoires par étapes. En 2021, le Slovène a fait le doublé écrasant toute la concurrence au fil des étapes pour s'envoler vers la victoire finale et enfiler pour une deuxième année consécutive, le maillot jaune sur les Champs-Elysées.

Compagne de Tadej Pogacar, la Slovène Urska Zigart incarne à l'image de son compagnon, le futur du cyclisme mondial. Les deux coureurs qui se sont rencontrés pour la première fois en 2017, se sont installés à Monaco où ils vivent et s'entraînent depuis 2020.

En 2021, Tadej Pogacar a prolongé son contrat jusqu'en 2027 chez UAE Emirates, devenant par la même occasion le cycliste le mieux payé du circuit mondial avec six millions d'euros.

Moqué pour sa petite taille pendant son adolescence, lui valant le surnom de "petit Pogi", Tadej Pogacar mesure aujourd'hui 1m76 pour 66 kilos. En moyenne, la taille d'un cycliste du circuit mondial est d'1m81 pour 69 kilos.