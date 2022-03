Ashleigh Barty : pourquoi a-t-elle pris sa retraite ?

À 25 ans, Ashleigh Barty a annoncé dans une vidéo postée sur son compte Instagram qu'elle mettait un terme à sa carrière. L'Australienne quitte le tennis au sommet.

Personne ne s'y attendait. Après avoir remporté l'Open d'Australie cette année, Ashleigh Barty a mis un terme à sa carrière mercredi 23 mars. La n°1 mondiale a annoncé sa décision dans une vidéo publiée sur son compte Instagram auprès de son amie Casey Dellacqua. L'Australienne "pensait depuis longtemps" à prendre sa retraite.

Vainqueure de trois trophées du Grand Chelem (Roland-Garros, Wimbledon et l'Open d'Australie), l'Australienne estime avoir tout donné à son sport : "Je n'ai plus la motivation physique, la volonté émotionnelle et tout ce qu'il faut pour se dépasser au plus haut niveau. Je suis épuisée. Je n'ai plus rien à donner au niveau physique."

Si Ashleigh Barty a réalisé son rêve en triomphant l'an passé sur le gazon de Wimbledon, un goût d'inachevé la suivait jusqu'à l'Open d'Australie en janvier dernier où la native d'Ipswich l'a emporté à domicile : "Il y avait juste une petite partie de moi qui n'était pas tout à fait satisfaite, qui n'était pas tout à fait épanouie. Et puis est arrivé le défi de l'Open d'Australie. Pour moi, c'est la manière la plus parfaite, ma manière parfaite, de célébrer l'incroyable voyage qu'a été ma carrière dans le tennis." À l'avenir, la joueuse veut " poursuivre d'autres rêves qui n'impliquent pas forcément de voyager à travers le monde." En 2014, Ashleigh Barty avait déjà mis un terme à sa carrière pour profiter et "expérimenter la vie comme une adolescente normale". Durant cette courte période, elle avait consacré (avec succès) plusieurs mois de sa vie au cricket avant de renouer avec la raquette.

Barty n'a jamais hésité à faire des choix forts et marqués au cours de sa carrière pour préserver son équilibre y compris pendant la période de Covid où elle avait choisi de ne pas jouer pour ne pas quitter l'Australie lors de la première année de l'épidémie de Covid (absente du circuit entre février 2020 et janvier 2021). L'an passé, elle avait voyagé en continu pendant près de six mois avec son équipe sans pouvoir rentrer chez elle. Les hommages à Ashleigh Barty ne cessent de pleuvoir depuis qu'elle a annoncé sa décision.