Elina Svitolina : femme de Gaël Monfils, qui est l'Ukrainienne ?

Elina Svitolina est une joueuse de tennis professionnelle et la femme du joueur français Gaël Monfils. Sa bio express.

Un rêve éveillé. De retour sur les courts de tennis depuis le mois d'avril après sa grossesse et la naissance de sa fille avec le joueur français Gaël Monfils, Elina Svitolina va disputer les quarts de finale de Roland-Garros. Sérieuse et appliquée depuis le début des Internationaux de France, l'Ukrainienne est galvanisée et reçoit le soutien inconditionnel du public français qui la considère à moitié française en raison de sa relation avec l'un des chouchous du public. "Je suis reconnaissante au public d'être là, de me soutenir. Même si j'étais menée d'une manche dans certains matches, le public était là ! Il m'a soutenue. Il me donne cet espoir je peux faire mon retour et gagner" a expliqué la joueuse.

Ce mardi, la désormais 192e mondiale, va jouer une place dans le dernier carré face à la tête de série numéro 2 de ce Roland-Garros, la Biélorusse Aryna Sabalenka. Ce match se jouera également dans un contexte particulier en raison du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Elina Svitolina refuse depuis plusieurs mois de serrer la main aux joueuses russes et biélorusses. Sabalenka n'a jamais pris une position claire contre la guerre à cause de sa relation avec le président Alexandre Loukachenko qui cautionne ce conflit depuis plus d'un an.

EN SAVOIR PLUS

Biographie Elina Svitolina. Elina Svitolina est née le 12 septembre 1994 à Odessa en Ukraine. Petite, elle suit son grand frère Yulian qui prend des cours de tennis. À l'âge de 5 ans, elle commence à pratiquer la discipline. Elle devient joueuse professionnelle en 2010. Si son idole au tennis est André Agassi, Elina Svitolina admirait également Kobe Bryant. L'Ukrainienne accorde beaucoup de temps et d'énergie à sa fondation créée en 2019, la Fondation Elina Svitolina.

Joueuse agressive du fond de court, la native d'Odessa a fait du revers son arme principale en attaque. Sa volonté et son envie de gagner lui ont souvent permis de l'emporter dans des matchs compliqués. Même s'il manque un Grand Chelem à son palmarès, Elina Svitolina est l'une des joueuses phares du tennis mondial de ces dernières années.

Quel est le palmarès d'Elina Svitolina ?

Depuis 2010 et l'année où Elina Svitolina est devenue professionnelle, elle a remporté 17 titres dont le Masters WTA Finals à Singapour en 2018 mais aussi d'autres grandes compétitions comme les WTA Premier 5 de Rome à deux reprises et Toronto ou les WTA Premier à Dubai et Brisbane. Le dernier tournoi que l'Ukrainienne a remporté est celui de Chicago en août 2021. Trois finales perdues s'ajoutent à son palmarès.

Quel est le classement d'Elina Svitolina ?

Proche de la 500e place mondiale (498e - NDR) en 2010 lorsqu'elle passe professionnelle, Elina Svitolina occupe actuellement le 192e rang du classement WTA. À son meilleur niveau, l'Ukrainienne a été classée 3e le 11 septembre 2017.

Quelle est la fortune d'Elina Svitolina ?

Depuis 2010 où elle est passée professionnelle, Elina Svitolina a amassé plus de 20 millions de dollars (21,418,949m de $) en prize money.

Avec qui Elina Svitolina est-elle mariée ?

Côté vie privée, Elina Svitolina est mariée depuis le 16 juillet 2021 au Français Gaël Monfils. Les deux joueurs de tennis s'étaient séparés en février 2021 avant de se remettre ensemble.

Ils partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux via le compte Instagram.

Elina Svitolina et l'invasion russe en Ukraine.

Quatre jours après le début de l'invasion russe, Elina Svitolina a fait partie des premières personnalités à réagir. Engagée au tournoi de Monterrey, l'Ukrainienne avait refusé de jouer contre une russe ou biélorusse, avant de faire volte face et disputer au Mexique le premier tour face à Anastasia Potapova. Elle avait déclaré qu'elle donnerait la totalité de ses gains à l'armée ukrainienne.

Le 29 mars 2022, elle a annoncé faire une pause dans sa carrière. Epuisée physiquement et psychologiquement, la native d'Odessa avait déclaré : " Les derniers mois ont été extrêmement difficiles pour moi, pas seulement mentalement mais aussi physiquement. Depuis un long moment, je souffre du dos. La douleur ne me permet pas de me préparer du mieux possible pour les tournois. Entre-temps, j'observe avec une peine insupportable ce qu'il se passe dans mon pays, l'Ukraine, et combien le peuple ukrainien défend notre pays avec bravoure et courage. Et cela me donne de la force pour continuer à me battre sur le court. Maintenant, mon corps ne peut plus gérer et j'ai besoin de repos. Mais je suis sûre que je vous reverrai bientôt. Merci à tous pour votre soutien dans cette période difficile."

Plus récemment, Elina Svitolina s'est opposée le 20 avril à l'exclusion des joueurs russes et biélorusses de la prochaine édition de Wimbledon (27 juin-10 juillet). Selon elle, les joueurs ayant pris position contre cette guerre devraient pouvoir participer : "Nous ne voulons pas qu'ils soient complètement interdits. Nous voulons juste qu'ils s'expriment, s'ils sont avec nous et le reste du monde ou le gouvernement russe. C'est pour moi le point principal."