Casper Ruud : qui est le premier Norvégien à atteindre les demi-finales à Roland-Garros ?

RUUD. Après sa victoire face au Danois Holger Rune, Casper Ruud est devenu le premier Norvégien de l'histoire à atteindre les demi-finales de Roland-Garros. Biographie, palmarès, copine, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur le spécialiste de la terre battue.

Premier représentant scandinave dans le top 10 mondial depuis le Suédois Robin Söderling, Casper Ruud est devenu après sa victoire contre son voisin Danois Holger Rune, le premier Danois à se qualifier pour les demi-finales de Roland-Garros et en Grand Chelem. Il affrontera pour une place en finale le revenant Marin Cilic qui n'en finit plus d'étonner depuis le début des Internationaux de France.

Interrogé sur sa confrontation avec le Croate, le Norvégien a expliqué qu'il n'avait rien à perdre. "Ça va être très compliqué. Il sort lui aussi d'un gros match en quarts de finale et il semble jouer à son meilleur niveau. On va se reposer jeudi et nous préparer pour la demi-finale de vendredi, qui sera je l'espère un grand match. J'aurai moins de pression que contre Rune. Je jouais contre un joueur plus jeune, un Scandinave, j'avais de la pression. Cilic a gagné l'US Open (2014), joué deux autres finales en Grand Chelem (Wimbledon 2017, Open d'Australie 2018), il a plus d'expérience que moi donc j'ai tout à gagner, rien à perdre. "

Biographie Casper Ruud. Casper Ruud est né le 22 décembre 1998 à Oslo, capitale de la Norvège. Fils de Christian Ruud, ancien joueur de tennis classé 39e mondial en 1995 et désormais son entraîneur, le Norvégien est venu au tennis à l'âge de 11 ans après fait du football, du golf et du hockey. Assez discret sur les courts de tennis comme en dehors, Casper Ruud est un spécialiste de la terre battue. N°1 mondial chez les juniors, il a développé ses compétences tennistiques à l'Académie de Rafael Nadal où il s'entraîne depuis l'été 2018.

Si l'ocre est sa surface préférée, Casper Ruud reste un joueur performant sur dur où il a déjà des références comme une finale au Masters 1000 de Miami en 2022 (où il s'était incliné face à Carlos Alcaraz). Le Norvégien a un jeu plutôt orienté vers l'attaque où il sait être patient et porter le coup qu'il faut pour remporter les échanges. Le coup droit est son coup fort où il peut mettre beaucoup d'amplitude avec son lift pour déborder ses adversaires et les fixer. Son jeu au filet reste encore perfectible où Casper Ruud vient assez rarement. Il préfère dominer les échanges du fond de court.

Quel est le palmarès de Casper Ruud ?

Depuis le début de sa carrière, Casper Ruud a remporté 8 titres dont le dernier en date est le tournoi de Genève (Suisse), la semaine précédant Roland-Garros. Voici les autres trophées du Norvégien : Buenos Aires (Argentine) en 2020, Genève (Suisse), Bastad (Suède), Gstaad (Suisse, Kitzbuhel (Autriche) et San Diego (États-Unis) en 2021, Buenos Aires (Argentine) en 2022. Deux finales perdues de Coupe Davis en 2010 et 2014 s'ajoutent au palmarès du natif de Paris ainsi que 10 finales perdues en tournoi ATP.

Quel est le classement de Casper Ruud ?

Aux alentours de la 1600e place mondiale (1645 - NDR) lorsqu'il passe professionnel en 2015, Casper Ruud occupe actuellement le 8e rang du classement ATP. Le meilleur classement atteint par le Norvégien date du 4 avril 2022 où il était 7e.

Quelle est la fortune de Casper Ruud ?

Sur le circuit professionnel depuis 2015, Casper Ruud a disputé énormément de tournois où il a amassé plus de 6 millions de dollars (6,419,239m de $) en gains obtenus grâce à ses performances lors des compétitions dont 1,640,019$ en 2022.

Qui est la copine de Casper Ruud ?

Si Casper Ruud est l'un des joueurs les plus discrets du circuit, son idylle avec Maria Galligani ne passe pas inaperçues. Les deux Norvégiens seraient en couple depuis 2018.